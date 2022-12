Captan en video a camioneta arrastrando a perrito por calles de Empalme

Varios automovilistas persiguieron a un hombre que llevaba arrastrando a un perro de una camioneta pick up en las calles de Empalme, y el momento en que el animal va lastimándose con el pavimento fue captado en un video.

Cuando finalmente lograron que el conductor detuviera su marcha, se bajó y dijo que el traía amarrado al animal, pero no se sabe si este iba en la caja y saltó sin que el hombre se diera cuenta o si se trató de un acto intencional.



“Con los animales no se juega, toda la gente le está gritando oiga, eso no se hace, lo traía amarrado, con eso no se juega, lo vamos a amarrar a usted”, le decía una mujer entre la confusión y se apreciaba una mancha de sangre del perrito en el suelo.