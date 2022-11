CEA Guaymas pasará a ser responsabilidad del Ayuntamiento

Las funciones que cumple la Comisión Estatal del Agua (CEA) unidad Guaymas, pasarán a ser responsabilidad del municipio en el año 2023, aseguró la alcaldesa Karla Córdova González.

La próxima semana tendrán la primera reunión con el vocal ejecutivo de la CEA, José Luis Jardines, y otros funcionarios estatales para comenzar a hacer acuerdos y recibir el organismo operador, aún cuando la infraestructura esté en malas condiciones.

“El tema del agua y el drenaje por ahora no es problema del Ayuntamiento, la gente no lo sabe y nos afecta, no podemos intervenir directamente en muchas cosas. Cuando la CEA se municipalice ya será nuestro problema y la verdad que bienvenido porque todos los problemas tienen solución”, dijo.

