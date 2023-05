Empleada de Procuraduría Agraria de Navojoa trabaja bajo protesta

En las oficinas de dicha dependencia, ubicada en calle Otero, entre las avenidas Ocampo y Galeana, los inconformes colocaron una lona en la que señalaron una serie de irregularidades.

Por la manera insalubre y denigrante en la que se encuentran laborando once empleados de la Procuraduría Agraria, residencia Navojoa, una empleada se manifestó para señalar que trabaja bajo protesta.

En las oficinas de dicha dependencia, ubicada en calle Otero, entre las avenidas Ocampo y Galeana, los inconformes colocaron una lona en la que señalaron una serie de irregularidades.

Brenda Rocio Ochoa Alatorra, titular de Enlace Administrativo de la dependencia, informó que son años los que tienen trabajando en deplorable situación y sin recibir una respuesta positiva por parte del representante de la Procuraduría Sonora, Jesús Escalante Oliva.

"Estamos trabajando bajo protesta porque estamos en unas instalaciones muy deterioradas, no tenemos servicio de limpieza, no tenemos iluminación adecuada, no tenemos material de papelería, entre otras cosas", apuntó.

Reclaman mantenimiento de aires acondicionados

De igual manera, denunció que es urgente el servicio y reparación de los equipos de aires acondicionados para ofrecer a los usuarios, que en su mayoría vienen de lejos.

"No voy a quitar el dedo del renglón, exijo mejores condiciones de trabajo, y un espacio digno para las personas que atendemos", aseveró.

Ochoa Alatorra dijo que acude en horario normal a su área de trabajo, pero no realizará ninguna función que le compete a su cargo, si no hasta recibir una respuesta favorable.