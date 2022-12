Transporte público requiere de reestructura total de las rutas: López Villa

“Se necesita una reestructuración total del servicio, sí hay algunas modificaciones que se puedan hacer, pero se necesita una reestructuración completa, pero sobre todo que debe ser prioridad el usuario”, enfatizó.

El transporte público en Hermosillo requiere una reestructura total donde el usuario sea prioridad en el proyecto, para que se tenga un mejor servicio y se reduzcan los tiempos de espera, manifestó Alfonso López Villa.

El dirigente de la asociación civil Vigilantes del Transporte indicó que para mejorar sustancialmente el servicio de transporte en Hermosillo, es necesario una reestructuración total de las rutas y no sólo del 50 por ciento de ellas, como lo hará paulatinamente el Instituo de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora.

“En marzo o abril hicimos un análisis de las rutas, diariamente hacíamos el recorrido en cada una de ellas y lo analizamos; en términos generales sí hay una afectación al usuario en las líneas que van a modificar porque en lugar de un camión van a tomar dos y hay casos en los que van a tomar hasta tres camiones".

En el caso de las personas que transbordan al utilizar dos o más camiones en su ruta, López Villa dijo que hay unidades que no cuentan con la tecnología requerida para hacerlo, por lo que tienen que pagar.