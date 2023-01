Sindicato de guardias a favor de crear la 'policía bancaria'

El Sindicato de guardias de seguridad afiliados a la CTM ve con buenos ojos la propuesta del gobernador Alfonso Durazo para generar un cuerpo especial en las fuerzas de seguridad que pueda apoyar en labores de seguridad a empresas en el estado de Sonora.

El dirigente de la organización sindical Claudio Huidobro Cárdenas, consideró que se trata de una medida positiva, ya que existen áreas que son muy complicadas para la labor de los guardias de seguridad, como lo es la vigilancia de centros mineros, donde se requiere la presencia de elementos más especializados.

“Lo cierto es que hay áreas como la minería y otros sectores, donde actúan paramilitares, los grupos delictivos, y no podían los particulares, no tienen las facultades ni las capacidades para brindar un servicio que se requiera ahí, de otra índole”, comentó Huidobro Cardenas.

Mejores condiciones

Señaló que la formación de estos grupos especializados con elementos de las fuerzas de seguridad, contarán con mejores condiciones para atender ese tipo de situaciones específicas en materia de vigilancia, sin que esto sea visto como una afectación a los trabajadores de seguridad privada.

“Puede ser esto la base para la creación de toda una carrera para este tipo de trabajos, que no existe en ninguna parte del país, no existen escuela para guardias, que no es lo mismo ser guardia que ser policía, a ser militar, nosotro somos disuasivos, persuasivos y no tenemos ciertas atribuciones” indicó.

Comentó que un guardia de seguridad privada tiene la capacidad para repeler un ataque o agresión, pero no da para más, y en algunas situaciones se requieren protocolos de actuación más proactivos.

“Aplaudimos esta iniciativa, en el ánimo de que se pueda conformar toda una estructura para este personal” señaló Huidobro Cárdenas.



El dirigente de los guardias de seguridad privada, pidió a las autoridades de gobierno complementar este plan, con un proceso de formación y capacitación para los guardias privados, a través de la creación de una carrera profesional.