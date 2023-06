"Con marchas no van a presionar a que se les cumpla": Russo a agricultores

Jorge Russo Salido, diputado local por Movimiento Ciudadano, informó en una Mesa de Análisis en el noticiero EXPRESO 24/7 que el tema es la contingencia de mercado de la producción de grano, pero ese sentimiento de abandono también está en el ganado, acuacultura y la pesca por igual.

Ante las protestas de los productores del Valle del Yaqui y Valle del Mayo, diputados de Morena y Movimiento Ciudadano dialogaron en la posible solución a las problemáticas actuales.

Jorge Russo Salido, diputado local por Movimiento Ciudadano, informó en una Mesa de Análisis en el noticiero EXPRESO 24/7 que el tema es la contingencia de mercado de la producción de grano, pero ese sentimiento de abandono también está en el ganado, acuacultura y la pesca por igual.

Asimismo, mencionó que es importante entender que esto es una consecuencia del desmantelamiento de las instituciones que se viene haciendo en todo el quehacer de la República, porque existía una dependencia llamada "Acerca", que preveía estas contingencias y apoyaba para estar preparados con las coberturas de mercados y con seguros que protegen de esas situaciones.

"Hay que entender algo, estamos ante una situación inedita, este gobierno actual se subió al ring a boxear con los productores mediáticamente una vez que decidió no gastar un centavo. Yo tengo mis dudas todavía si esto es una estrategia muy cruel esperando que la corcholata definitiva salga para que venga un salvador o salvadora y diga 'Yo soy el que tiene la solución y vamos a arreglar todo esto', los productores con los que competimos no tienen un gobierno que les llama corruptos para justificar el abandono", comentó.

Explicó que, ese modo de justificar que se tiene acusando de corrupto a lo que no se somete a este sistema, pues no es la primera vez que a un sector se le llama corrupto o a una institución por disentir, sin embargo, lo importante son cosas con las que se bombardea a la población.

"Reconozco al diputado Castelo que, en este caso tratándose de los productores, él sí es un productor del sur. Entiendo que la tiene difícil y que se ha portado a la altura porque no pretende defender lo indefendible y no ha escondido la cara, en ese sentido yo sí pienso que es de reconocer que la tiene difícil, porque tiene que hablar por la expresión política que representa y se ha mantenido del lado de los productores, porque es muy poco lo que puede hacer un diputado local, incluso uno federal cuando la maquinaria y la mayoría no es diferente a lo que había antes", dijo.

Manifestó que, lo que importa son las toneladas de producción y las vásculas que miden las toneladas no entienden de credencial de elector, de dogma social, sino lo que le pones encima, pues los países contra los que competimos y de los que somos partes de los tratados no tienen esos distingos, pues no hay pequeño ni grande.

"Si un mecánico tiene un taller y tiene 100 clientes, quiere decir que va atender nada más a 10 o a 20 porque los otros 80 los va a mandar a otro taller; si un doctor tiene 100 pacientes, quiere decir que nada más atenderá a 20 porque los otros 80 no los va atender para no atender muchos, esta República necesita mucha producción de alimento y acabamos de pasar una pandemia donde nuestros socios comerciales entendieron la necesidad de tener autosuficiencia alimentaria y le metieron ingentes cantidades de recursos a su sector productivo y no cayeron en ese discurso dogmático de decir: 'Deja el tractor, vamos a agarrar la pala'", agregó.

El campo mexicano es uno solo

Por su parte, Raúl Castelo, diputado local por Morena, consideró que este movimiento es legítimo y en una economía como la de México hay grandes, medianos y chicos, pero el campo mexicano es uno solo y no podemos diferenciarlo.

"Hay una convivencia sana en los campos agrícolas, entre los pequeños, los medianos y grandes, está representado el sector ejidal, los colonos y los pequeños propietarios en los distritos de riego, en el Valle del Yaqui somos más de 22 mil usuarios y todos convivimos en una sana armonía, no es correcto promover una división de clases sociales", señaló.

Indicó que, la realidad en el campo y la responsabilidad de los productores es producir granos de calidad y granos en cantidad y lo están haciendo al 100 por ciento y los granos de Sonora son los mejores del mundo y han elevado su producción de cuatro toneladas ahora van en casi ocho toneladas.

De igual manera, añadió que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable dice que 'En caso de contingencia de mercado, el gobierno federal deberá entrar en apoyo a la producción para los productores' y en este sentido, este es un caso de contingencia histórico.

Jorge Russo Salido consideró que, no cree que sea un error de los mandos medios, pues el presidente ha manifestado que nada sucede en el país sin que se entere él y agregó que cuando inicia este sexenio, el presupuesto para saber del primer ejercicio fue de 25 mil millones menor que el último presupuesto del sexenio pasado.

"En cada manifestación que se hace, circulan los videos, se ponen pegados los celulares al micrófono para que se oiga una y otra vez la voz en campaña ofreciendo el apoyo a el campo, parece que cambió de opinión. En el primer año de este gobierno se redujo a 25 mil millones de pesos de diferencia el presupuesto para saber con respecto al último año del gobierno anterior", dijo.

Explicó que, este asunto tiene mucho de político y añadió que no es con marchas como van a presionar a que se les cumpla y lo que hay que hacer es llevarlo al terreno electoral y así se les responderá a los agricultores.