IEE va más allá de las jornadas electorales: Ruiz Arvizu

El Consejero Presidente del IEE explicó las funciones que desempeña el organismo fuera de años electorales.

Aunque su función primordial es la de la organización y correcto desarrollo de las jornadas electorales, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) tiene otra serie de funciones y responsabilidades que se desarrollan tanto dentro y fuera de un año electoral, así lo explica Nery Ruiz Arvizu.

En la segunda entrega de la entrevista con Expreso, el Consejero Presidente del organismo precisa algunas inquietudes que son comunes entre la ciudadanía respecto a las labores que se llevan a cabo cuando no es un año electoral.

“ Tal y como se conoce al organismo, tenemos funciones no nada más en proceso electoral, esa sería una de nuestras funciones, sino que tenemos actividades adicionales durante épocas de no proceso electoral, lo que conocemos como el año no electoral ”, sentenció Ruiz Arvizu.

El consejero electoral menciona que entre estas funciones que debe desarrollar el organismo están aristas relacionadas a la educación cívica, capacitación electoral, participación ciudadana, fiscalización con partidos políticos locales nuevos, que están en trámite con la difusión de la cultura democrática preparativos al proceso electoral.

Capacitación electoral

Nery Ruiz Arvizu explica que uno de los temas que se deben desarrollar de manera permanente es la capacitación electoral, independientemente de si hay o no procesos electorales activos, destacando el programa de diputado infantil, con más de 20 años en operación.

“ Es un programa que desarrollamos de forma conjunta con el Instituto Nacional Electoral, el Congreso del Estado y la Secretaria de Educación, que en este momento nos hallamos en la etapa que se conoce como de zona, están participando dos mil 059 escuelas primarias de la entidad en donde votan 305 mil 197 alumnos para definir a quienes los representarán como diputados infantiles ”, detalló.

Un segundo programa en materia de capacitación electoral es el parlamento juvenil, en donde jóvenes de 18 a 29 años, al igual que los niños habrán de constituir como un parlamento, que analizará temas de importancia para la juventud.

“ Con este programa esperamos la participación de 145 mil 883 jóvenes de secundaria, 49 mil 107 de nivel preparatoria, además de 33 mil 109 de universidades, quienes elegirán 33 diputados, repartidos en 11 diputados para cada uno de estos niveles educativos ”, expuso.

Otra actividad que se realiza de manera cotidiana por parte del organismo electoral, dijo, se trata de las elecciones estudiantiles.

“ El instituto acude a todas aquellas escuelas en donde nos lo solicitan para que se hagan elecciones de las sociedades de alumnos o cualquier otra actividad en las escuelas, por ejemplo el año pasado hicimos 27 elecciones escolares con la participación de 15 mil 405 estudiantes, en este año ya llevamos cuatro elecciones con una participación de 972 estudiantes ”, explicó.

En coordinación con autoridades del Instituto Sonorense de la Juventud, se lleva a cabo el programa denominado “Mi Primer Voto”.

“ En él ofrecemos pláticas a los jóvenes en el bachillerato, en donde explicamos la importancia que tiene acudir a votar, cómo es que la participación de los jóvenes se refleja en las elecciones. Esto se da porque Sonora tiene una de las participaciones totales más bajas, y en los jóvenes todavía más, que representan el 30 por ciento del listado nominal y votan menos del 30 por ciento de esos jóvenes ”, abundó.

Acción de género

El presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana señaló que un área en donde se realiza un trabajo constante es respecto al tema de género, para garantizar una participación equitativa, así como acciones contra la violencia política en materia de género.

“ Damos cursos de capacitación e información sobre sus derechos a niños, niñas y adolescentes, pero también sobre derechos humanos, empezamos con ellos a tratar el tema dela cuestión del género, y después de ellos nos pasamos a la capitación delos 72 Ayuntamientos del estado de Sonora ”, comentó.

Adicionalmente se tiene el programa denominado “Red de mujeres electas”, a través del cual se lleva un registro de cada una de las mujeres que cuenta con un cargo público en la entidad.

“ Lo hacemos porque con ello buscamos brindarles asesoría, estar en contacto directo con ellas, para que sepan cuáles son sus derechos, pero sobre todo estar atentos de que puedan desempeñar sus cargos libres de violencia ”, acotó.

A través de esta red, dijo que a la fecha se tiene un registro de 135 mujeres que ostentan un puesto público en el estado, entre ellas alcaldesas, diputadas y regidoras.

Organización

A través dela dirección de organización, explica, una vez concluido el proceso electoral recopila el material utilizado, su clasificación y determina cuál es inservible para proceder con su destrucción, explicó.

“ Lo que resta si es útil lo rehabilitados para volverlo a utilizar, y el material lo guardamos para tenerlo listo, actualmente están en ese proceso, para que se den una idea, más del 80 por ciento del material, lo recuperamos y reutilizamos poco más del 60 por ciento ”, comentó.

Además el área de organización, fuera del proceso electoral tiene la responsabilidad de recopilar toda la información y generar infografías de los Ayuntamientos y de los resultados de los procesos electorales.

Un tema fundamental a través de la dirección de organización es trabajar en la difusión de información relacionada a la nueva distritación electoral en Sonora.

“ Lo que tenemos que hacer es difundir información, ahora con la nueva distritación cambian nuestras rutas, la logística, y eso es lo que está haciendo la dirección de organización, preparando la información, hacerla pública, porque resulta va cambiar donde se ubican cada uno de los distritos, va a haber nuevas configuraciones, que hay tres distritos en el sur de Sonora, por una condición jurídica donde el mas del 40 por ciento de su población sea de origen étnico, ese distrito se considerara de origen étnico ”, puntualizó.

En este caso la obligación de postular candidatos de origen étnico será para los distritos de Etchojoa, Navojoa y Huatabampo.

Fiscalización

A través del área de fiscalización, argumenta, el tema central al que se le está dando seguimiento al momento es el proceso que siguen agrupaciones políticas para poder constituirse como partidos políticos.

“ Actualmente tenemos un registro que ya fue solicitado y que está siendo analizado por una comisión de partidos políticos locales, pero también hay dos organizaciones de ciudadanos pendientes de realizar una asamblea constitutiva y luego llevar a cabo una solicitud de registro para que se turne a la comisión de partidos, y tendremos a más tardar el ultimo día de junio para definir si se otorga o no el registro como partidos políticos ”, abundo.

De esta forma, para finales de junio se podrá saber si el estado de Sonora contará con la existencia de tres nuevos partidos políticos.