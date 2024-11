Detienen exportación ganadera tras detección de caso de gusano barrenador

En el caso de Sonora se cuenta con un panorama optimista debido a que la entidad posee un estatus sanitario más elevado que el resto del país, de acuerdo con el líder de la Unión Ganadera Regional.

La frontera norte de México permanecerá cerrada de manera indefinida en lo referente a la exportación de ganado debido a la detección de un animal infectado con gusano barrenador en el país; una plaga que compromete la sanidad de la producción. Aunque el animal llegó por el sur y no existe indicio de una reintroducción del parásito al país, normas internacionales obligan a pausar el intercambio comercial, según informó el líder de la Unión Ganadera Regional de Sonora.

"Tuvimos un caso de gusano barrenador en el país, entró por la frontera de Chiapas. No es un animal mexicano, pero al ocurrir esto se activa el protocolo internacional. Esto provoca que se cierre la frontera hasta no clarificar la situación de cómo se encuentra este tema. Quiero que no se haga una desinformación de esto. Queremos informar cual es la realidad. La autoridad federal está haciendo su trabajo, igualmente el estado" , aseveró Juan Carlos Ochoa Valenzuela.

En el caso de Sonora, detalló el líder ganadero, se cuenta con un panorama optimista debido a que la entidad posee "un estatus sanitario mucho más elevado que el resto del país" , por lo que hay confianza en una pronta solución. "También hacemos votos para que todos los estados exportadores del país encuentren una solución práctica a un problema que, si bien no es de nosotros, ya nos afecta" , agregó.

De acuerdo con lo informado por Ochoa Valenzuela, la frontera ya se encuentra cerrada en términos de la exportación ganadera, por lo que recomendó pausar sus viajes: "no se acerquen a la frontera si tienen exportaciones en el corto plazo, porque no sabemos cuántos días irá esto a detener la exportación. Estaremos reagendando en su momento y arreglando las cosas" , aseguró.

Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, México mantiene su estatus como país libre del gusano barrenador desde 1991, cosa que se actualiza con base en el trabajo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.