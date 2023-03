Actualizan protocolo para prevenir acoso y hostigamiento

En dependencias y entidades de la administración pública el pasado 8 de marzo se anunció el nuevo protocolo contra el acoso y hostigamiento laboral.

En concordancia con lo establecido en el protocolo contra el acoso y hostigamiento laboral, y para asegurar que se sancionen estas acciones en las dependencias y entidades de la administración pública, recientemente se anunció la actualización de dicho documento, así como la estrategia a seguir para lograr la igualdad total.

En entrevista, la titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), en Sonora, Beatriz Huerta Urquijo, aseguró que el pasado 8 de marzo se anunció el nuevo protocolo contra el acoso y hostigamiento laboral.

Precisó que la idea de cambiar este protocolo nació luego de una revisión al que ya existía, percibiéndose un desfase, por lo que en el lapso de enero y febrero se trabajó en una adecuación con la colaboración de la fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras; la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres, Mireya Scarone, así como integrantes de agrupaciones de la sociedad civil.

“Desde que tomé posesión el 9 de junio del año pasado hemos estado trabajando mucho en la igualdad de género, el ISAF era antes de eso un territorio de varones; se veían muy pocas mujeres en la auditoría y actualmente, de 290 empleados, 122 son mujeres, aproximadamente 48% de mujeres y 52% de hombres, ya lo estamos igualando”, comentó.

“Esta revisión y actualización se hizo con el objetivo de evitar este tipo de actos, que están tipificados en las leyes; una de las leyes que tipifica que no debe haber ese tipo de diferenciación entre hombres y mujeres se encuentra en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, que establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, agregó.

Iguales ante la ley

Comentó que también deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos, además de declarar que hombres y mujeres son iguales ante la ley; esto, indicó, se fue consultando con especialistas, lo que ofreció un protocolo más actualizado y acorde con las leyes que condenan el acoso y la discriminación.

“Cuando yo llegué sí había prácticas de acoso, no te puedo decir que no vaya a seguir habiendo, pero lo que sí quiero comentar es que hubo ceses; cuando entré había altas administrativas de este tipo de agresión, y no solamente dentro del ISAF, también había quejas de los auditados, mencionando que los auditores llegaban con prepotencia y agresivos, estamos tratando de disminuir todo eso con este protocolo”, puntualizó.