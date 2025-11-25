La senadora Lorenia Valles presentó una iniciativa que busca ampliar la definición de abuso sexual y unificar su sanción en todo el país, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La senadora Lorenia Valles presentó una iniciativa para fortalecer el tipo penal de abuso sexual, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La propuesta busca ampliar la definición de actos sexuales sin consentimiento y homologar su sanción en todo el país.

La legisladora sonorense señaló que cada caso de acoso o abuso sexual representa una agresión directa a los derechos y la dignidad de las mujeres. Recordó que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe 2024), nueve de cada diez delitos sexuales registrados en México afectan a mujeres, por lo que urgió a reforzar el marco normativo para prevenir y sancionar estas conductas.

La iniciativa plantea reformar el artículo 260 del Código Penal Federal como parte del 'Plan Integral contra el Abuso Sexual' anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo es que el delito de abuso sexual se sancione bajo los mismos parámetros en todas las entidades federativas.

Valles explicó que la reforma busca precisar qué se considera un acto sexual sin consentimiento y qué conductas deben tipificarse como abuso sexual. Añadió que esta actualización requiere coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como con los gobiernos estatales.

La senadora también resaltó la aprobación de una reforma a la Ley Federal del Trabajo que permitirá a autoridades federales y estatales inspeccionar el cumplimiento de la igualdad salarial en los centros laborales, con el propósito de avanzar en la eliminación de la brecha salarial de género.

"No puede haber transformación social sin la inclusión plena de las mujeres" , afirmó.

