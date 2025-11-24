La morenista recordó la reforma constitucional de igualdad sustantiva, la creación de la Secretaría de las Mujeres federal, así como una secretaría homóloga en Sonora y el nuevo Centro de Capacitación Especializado en Enfoque de Género en el estado.

En el marco del evento conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, organizado por la Secretaría de las Mujeres, la senadora de la República, Lorenia Valles Sampedro, destacó que en los últimos años han habido avances en los derechos de las mujeres.

La morenista recordó la reforma constitucional de igualdad sustantiva, la creación de la Secretaría de las Mujeres federal, así como una secretaría homóloga en Sonora y el nuevo Centro de Capacitación Especializado en Enfoque de Género en el estado.

Durante el encuentro, la legisladora señaló que las mujeres no exigen privilegios, sino los mismos derechos.

“Queremos vivir en condiciones de igualdad y ser partícipes del bienestar que históricamente nos había sido negado” .

“Queremos un trato que sea respetuoso de nuestro cuerpo, de nuestras decisiones y de nuestra dignidad. Es tiempo de mujeres y es tiempo de vivir libres de violencia” , agregó.

Valles Sampedro señaló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, en 2022, más de 50 millones de mujeres y niñas mayores de 15 años expresaron haber sido víctimas de violencia.