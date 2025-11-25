La dirigente de Morena en Sonora señaló que el proceso podría resolverse mediante el criterio de paridad que aplicará el Consejo Nacional.

La dirigencia estatal de Morena prevé que entre junio y julio de 2026 se determine si Lorenia Valles Sampedro o Javier Lamarque Cano será la persona elegida para encabezar la candidatura a la Gubernatura de Sonora, informó la presidenta del partido, Judith Armenta.

Explicó que el proceso podría resolverse mediante el criterio de paridad que aplicará el Consejo Nacional, el cual utilizará el mecanismo de tómbola para garantizar que, de las 17 gubernaturas en juego en 2027, la mitad correspondan a hombres y la otra mitad a mujeres.

Armenta detalló que, de aplicarse este principio, Morena postularía a Lamarque Cano si corresponde seleccionar a un hombre, o a Valles Sampedro si el sorteo determina que el estado debe ser encabezado por una mujer.

Añadió que, aunque varias figuras han manifestado interés, las encuestas internas posicionan únicamente a estos dos perfiles como los más competitivos.

"En el caso de las encuestas que hemos aplicado ha habido varias personas que levantaron la mano, todos son perfiles muy buenos, sin embargo a través de las encuestas que se han aplicado, son dos personas las que están perfiladas" ,explicó.

Señaló finalmente que la definición del sorteo se dará a conocer a mediados del próximo año.