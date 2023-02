Retiran carteles ilícitos de "no estacionarse" en la Plaza 5 de Mayo

El jefe del Departamento de Tránsito de Navojoa, Aroldo René Pérez Cabello informó que esta medida se tomo luego de las inconformidades de los ciudadanos y contribuyentes.

Luego de que comerciantes colocaran unos letreros de "no estacionarse" en cajones de la Plaza 5 de Mayo, la Comisaría de Seguridad Pública a través del Departamento de Tránsito retiró los rótulos de la vía pública.

"Fueron siete letreros los que se retiraron, los cuales fueron instalados sin autorización previa de la autoridad", señaló el funcionario municipal.

Pérez Cabello explicó que estos letreros con la leyenda de: "No estacionarse. Después de las 3:00 p.m. se usará grúa", fueron distribuidos en más de la mitad de los cajones de la Plaza 5 de Mayo.

"No se esta pagando exclusividad por ellos por lo tanto no se puede proceder al uso de la grúa. Se les hace también un atento llamado a que no ocupen los cajones de discapacitados ya que una de las principales quejas que hace la ciudadanía", aseveró.

Finalmente dijo que se les hará llegar una notificación a los vendedores ambulantes y comerciantes de puestos semi fijos.

"Vamos a enviarles un oficio en dado caso de hacer caso omiso a lo establecido vamos a tener que tomar otro tipo de medidas", concluyó.

Por su parte , el comisario general de Seguridad Pública de Navojoa, Javier Alatorre Correa manifestó que Sindicatura Municipal informó que no habia autorizado la instalación de dichos letreros.