Padres de familia y docentes tomaron la Técnica 71 de Guaymas

El plantel permanece tomado y aseguran que no reanudarán clases hasta que escuchen sus peticiones.

Padres de familia y docentes de la Escuela Secundaria Técnica ETI 71 mantienen tomado el plantel desde la mañana de este martes, y aseguran que no permitirán que se reanuden las clases hasta que la Secretaría de Educación y Cultura SEC destituya a la directora Perla Calderón Morales.

Padres y madres de estudiantes ya se habían manifestado varias veces en la puerta de la escuela, señalando a la directora de tener actitudes intransigentes y negarse a resolver los problemas que ocurren de manera continua, pero en esta ocasión su modo de exigir es más contundente.

“Hay un hartazgo por la manera en que se dirige el plantel, de hecho, debería haber una lona aquí por parte de los docentes, pero esa lona la mandó retirar la directora, y al momento de pedírsela dijo que no la iba a regresar”, comentó la profesora Beatriz María González Medina.

La señora Maciel Palafox, madre de un estudiante, dijo que muchas veces han hablado con las autoridades educativas de la región pero no han tenido respuesta positiva, y presumen que los documentos con las quejas no llegan a hasta la SEC.

Padres han pedido resolución en reiteradas ocasiones

“Uno de los problemas más grandes es que no hay consecuencias para el actuar de los alumnos, todos los días hay pleitos en el interior, exterior, ya se han evidenciado y no pasa nada, en los baños no hay puertas, los alumnos no quieren ni entrar porque no hay privacidad, y no hay una rendición de cuentas del dinero que ingresa a la tiendita por mes, cuando los alumnos tienen problemas se acercan a dirección y no pasa absolutamente nada”, explicó.

El 10 de octubre de 2022, padres y madres redactaron y firmaron un documento en el que describen algunas de las situaciones que se viven en la ETI: riñas, problemas de vialidad en el exterior, uso de drogas y cigarros electrónicos por parte de algunos alumnos, falta de personal, un profesor con malos antecedentes y uso de hojas recicladas para impresión de documentos con datos confidenciales de los alumnos.

El jefe de la Oficina de Servicios Regionales de la SEC, Omar Núñez Caravantes llegó al plantel a ver la situación y comentó que se reuniría con el director de secundarias técnicas, el representante sindical y la supervisora con los padres de familia para buscar resolver la situación apegados a los protocolos de la SEC.