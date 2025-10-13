El incidente ocurrió en el estacionamiento de una tienda de conveniencia sobre la carretera Internacional 15; la víctima murió en el lugar.

Un hombre identificado como Julio César, perdió la vida la tarde de este lunes 13 de octubre tras ser embestido por un vehículo en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, ubicada sobre la carretera Internacional 15, a la altura del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Nogales.

De acuerdo con información preliminar, el fallecido era trabajador de una empresa agrícola de la región y el vehículo que lo embistió era conducido por un guardia del Cereso, identificado como Antonio.

El presunto guardia habría realizado una maniobra en reversa cuando aparentemente observó un obstáculo. Al intentar avanzar hacia adelante, imprimió velocidad e impactó al trabajador que se encontraba sentado en la banqueta.

Te puede interesar SAT enfrentará paro nacional por inconformidad laboral de su personal

El fuerte golpe proyectó a la víctima contra la fachada del establecimiento, causándole lesiones que le provocaron la muerte en el lugar.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y detuvieron al conductor, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente mientras se esclarecen las circunstancias del accidente.

Hasta el momento de esta redacción, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha emitido un informe oficial sobre el caso, por lo que la información permanece en calidad de preliminar.