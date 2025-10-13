El joven fue sorprendido por agentes ministeriales cuando realizaba presuntamente intercambio de compraventa de droga, en las calles 5 de Febrero y Uruguay, en Nogales.

Marcos Domingo ‘N’, de 24 años de edad, fue detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en posesión de metanfetamina durante un operativo en Nogales, Sonora.

El joven, de origen hondureño, fue sorprendido por los agentes ministeriales realizando un intercambio con características de compraventa de droga en la calle 5 de Febrero y Uruguay, de la colonia 5 de febrero.

Al intentar hacer una inspección, uno de los individuos huyó del lugar, mientras que Marcos Domingo fue asegurado en el sitio.

En la revisión, se localizó en la bolsa frontal derecha de su short un envoltorio plástico transparente que contenía 12 envoltorios con polvo granulado con características de la droga conocida como ‘cristal’-

Finalmente, se procedió a su detención y fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana Especializada en Detenciones en Flagrancia (CAT) para continuar con las diligencias ministeriales y determinar su situación legal.