El paro del 14 de octubre contempla “brazos caídos” y protestas pacíficas en todo el país, ante la falta de aumento salarial para trabajadores de confianza.

Empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizarán este martes 14 de octubre un paro nacional en protesta por la ausencia de incremento salarial durante 2025.

La movilización contempla la modalidad de "brazos caídos" y concentraciones pacíficas fuera de los inmuebles de la institución en todo el país. Los trabajadores buscan visibilizar su inconformidad ante lo que califican como un trato desigual, luego de que el aumento salarial se aplicara únicamente al personal sindicalizado.

"A los trabajadores sindicalizados sí se les aumentó el salario, pero los de confianza, que tenemos jornadas más extensas, no recibimos ese derecho" , señaló un servidor público del SAT entrevistado por este medio.

De acuerdo con testimonios, los empleados de confianza suelen extender sus jornadas laborales hasta la noche o madrugada, mientras que los sindicalizados concluyen entre la una y las tres de la tarde.

El día de mañana 14 de octubre de 2025 a partir de las 08:00 horas comenzamos la manifestación pacífica de brazos caídos, recuerden vestir de negro/rojo y principalmente no se dejen amedrentar por los mandos. ¡Esto sólo es el comienzo! #DerechosLaborales #ParoNacionalSatMexico pic.twitter.com/D6ICQ5ki3c — Paro Nacional SAT México (@satparonacional) October 14, 2025

Áreas que se verán afectadas

El paro contempla la suspensión temporal de actividades en áreas clave como:

Atención al contribuyente

Jurídico

Recaudación

Comercio exterior

La interrupción podría afectar la emisión de constancias, aclaraciones fiscales, atención de requerimientos y otros trámites presenciales, con repercusiones directas en la recaudación nacional.

Inconformidad y temor a represalias

Los empleados señalan que la falta de aumento fue atribuida a la supuesta carencia de fondos, situación que consideran contradictoria tratándose de la institución encargada de la recaudación fiscal del país.

También expresaron temor a represalias laborales, incluso por manifestarse simbólicamente.

“El alzar la voz siempre te da miedo, de que te dejen sin trabajo, pero no hacerlo es aceptar vivir con lo que ellos nos están dando” , expresó uno de los trabajadores.

La jornada de protesta será pacífica y busca llamar la atención de las autoridades hacendarias ante lo que consideran una desigualdad salarial persistente y una sobrecarga de trabajo para el personal de confianza.

El paro nacional del 14 de octubre podría generar retrasos en trámites y operaciones fiscales en todo México, afectando tanto a contribuyentes como al flujo recaudatorio.

Trabajadores del Servicio de Administración Tributaria de todo el país convocan a un paro el 14 de octubre, acusando carencias: “Solamente podemos tomar nuestros periodos vacacionales cuando el SAT los ordena”.



El lic. César Zaragoza señala incumplimiento del ajuste del… pic.twitter.com/ZDqrN0CF4n — Azucena Uresti (@azucenau) October 13, 2025

Te puede interesar SAT puede fiscalizar depósitos y transferencias desde 15 mil pesos

CON INFORMACIÓN DE AGENCIA REFORMA