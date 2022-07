Organizaciones "Pafas", listos para proteger "chocolates" con amparos

Diversas organizaciones de afiliación de vehículos extranjeros anunciaron que ante las fallas de Repuve Sonora en regularizar vehículos extranjeros, ya tienen una barra de abogados para defender el patrimonio de los afectados bajo amparos.

Los líderes de Organizaciones “pafas” ya cuentan con una barra de abogados con sede en la Ciudad de México que, realizarán amparos en caso de decomisos masivos. Manifestaron, los encargados de varios municipios y diversas afiliaciones.

En conferencia de prensa las Asociaciones Civiles del Estado CONDEFA, FEOSS, DEPAFASON y CONAPAFAM indicaron que harán todo lo posible para que no se realicen los decomisos de aquellos carros que no cumplen con los lineamientos establecidos para efectuar su legalización, por lo que solicitan una prorroga para la ampliación del plazo, y aseguran que REPUVE, no cumplió con las expectativas y se quedaron cortos.

Ali Becerra, abogado fiscalista del grupo VDM, detalló que las organizaciones contactaron a una barra de abogados, con 10 profesionales litigantes, quienes serán los encargados de preparar el documento legal que amparara los derechos de los propietarios de los carros de procedencia extranjera y tendrá un costo individual de 2 mil 500 pesos.

Por su parte Rigoberto Cota Buelna, líder de la Organización FEOSS, indicó que necesitan ir un paso adelante e impedir que haya decomiso y confirmó que hasta el momento han sido decomisados por Cevce un total de 6 vehículos, entre ellos, algunos de alta gama pero modelos atrasados, bajo el argumento que el número de serie empieza con letra.

Con respecto a este tipo de actos, a los cuales, Cota Buelna denominó como “decomisos hormiga” principalmente efectuados en esta capital, presentó documentación que lo avala.

“Nosotros vamos a estar con la gente y para la gente, no queremos que nadie resulte afectado en su patrimonio, los carros entraron por la frontera y bajo la promesa del señor presidente de la república de que todos serian regularizados”, expresó