Autos de lujo son afiliados por "Pafas", pero no pueden evitar decomisos

Gamaliel Cañedo, director de Odepafa, explicó que aunque las asociaciones pueden afiliar vehículos de lujo, prácticamente les es imposible evitar decomisos y mucho menos legalizarlos.

Las asociaciones "pafas" pueden afiliar vehículos de lujo o gama alta para que circulen en la ciudad pero no pueden apoyarlos en caso de un decomiso, indicó Gamaliel Cañedo Maciel.

El director de la Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar (Odepafa) en Sonora apuntó que además de que no se les pueda dar un respaldo a los propietarios de vehículos de lujo tampoco pueden regularizarse.

A la gente se le recomienda que tenga vehículos familiares, sedán, camionetas o pick up para que no tengan ningún problema porque los vehículos de dos plazas o de lujo no entran en la regularización. Se pueden afiliar estos carros pero para que circulen en la ciudad pero no para que entren a la legalización, en la afiliación de estos carros se le explica a la gente que no hay mucho respaldo en caso de que te lo lleguen a quitar Gamaliel Cañedo

Director de Odepafa Sonora

Sobre decomisos

Respecto a los filtros o retenes de la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce) en los que se han decomisado cuatro vehículos de procedencia extranjera de alta gama, Cañedo Maciel mencionó que en el caso de estos además su serie inicia con letra y tampoco entran en el decreto federal para su regularización.

“Supe que quitaron un BMW y dos vehículos de dos asientos, el problema es que esos vehículos empezaban el número de serie con letra y esos tampoco entran en la regularización, hay BMW y Mercedes que sí inician con número y esos sí los puede importar la gente.

“Si tienen un carro de alta gama lo pueden afiliar pero no hay un respaldo, nosotros no podemos responder por ellos, si lo tienen ni modo se les afilia pero con las condiciones de que no les podemos echar la mano en caso de que se los quiten, nosotros en Odepafa la mayoría son carros familiares”, agregó.

Citas en Repuve

Las citas disponibles para la regularización de vehículos extranjeros son del 20 de septiembre en adelante, las personas aún están a tiempo de solicitar su turno y realizar el proceso, afirmó Gamaliel Cañedo Maciel.

El líder de Odepafa en Sonora señaló que en el estado hay alrededor de 200 mil vehículos que pueden regularizarse pero el principal problema o inconveniente que existe es que la página del Repuve no funciona debidamente.

“El problema no es que la gente no quiera regularizarlo sino que la página del Repuve estuvo un mes sin que funcionara, la gente está batallando con eso, nosotros estaremos pendientes de que no vaya a haber decomisos y para negociar con el gobierno.

“Todavía están a tiempo, la gente puede sacar las citas hasta el 20 de septiembre aunque la fecha sea posterior incluso en diciembre pero ese día se cierra el decreto”, manifestó.