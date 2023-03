Llaman a denunciar a las ‘ópticas patito’ en Sonora

El objetivo es ponerles lupa a estos establecimientos para que operen dentro del reglamento, dijo la Coesprisson.

Reconocen autoridades de salud la proliferación de ópticas en la entidad, las cuales operan sin la debida licencia de funcionamiento ni tener personal capacitado, conocidas como “ópticas patito”, y hacen un llamado a denunciar a dichas clínicas para poder combatirlas pues van en detrimento de la salud.

Sergio Morales García, titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson), detalló que cuentan con un padrón de 198 ópticas en el estado, las cuales tienen sus documentos en regla, y en el último año fueron inspeccionadas 18 de ellas de las cuales una fue sancionada.

Lo anterior luego de que el Colegio de Optometristas de Sonora denunciara que la mayoría de las ópticas comerciales en la entidad operan de manera irregular, al no contar con el personal capacitado para realizar los estudios y diagnósticos necesarios.

Tarea pendiente

El titular de Coesprisson detalló que para ellos es muy difícil detectar a estas clínicas, pues al no tramitar su aviso de funcionamiento no las tienen ubicadas en algún domicilio.

“ No tenemos ninguna denuncia sobre eso, sabemos que existen, que no acuden a sacar su licencia de funcionamiento, pero no sabemos dónde están para poder, incluso, hasta cerrarlas ”, afirmó.

Morales García explicó que tanto los técnicos optometristas como los licenciados en Optometría son validados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para poder operar en los establecimientos, pero deben de comprobar su preparación y exhibirla al público.

El aumento en el uso de aparatos electrónicos como computadoras y celulares ha disparado los males visuales, lo que a su vez ha propiciado la proliferación de este tipo de establecimientos.