Cortan servicio de agua a refresquera; debe un millón 400 mil pesos

Una millonaria deuda por parte de una refresquera de Ciudad Obregón generó que Oomapas cortara el servicio a la espera de que regularice su situación.

Por no tener el derecho de conexión y contar con el registro de uso de agua no facturada, el Oomapas de Cajeme procedió a cortarle el servicio a una empresa de refrescos en Ciudad Obregón.

El director comercial del organismo, Fructuoso Méndez Valenzuela, informó que hasta el pasado martes, esta empresa debe alrededor de un millón 400 mil pesos, es por ello que ese mismo día se procedió con el corte correspondiente, pues desde hace dos meses se les notificaron dichas irregularidades.

“La idea esa es que la empresa regularice su situación ante el organismo operador, que haga el pago de lo que se debe. Ellos se citaron desde el 29 de junio, tuvimos varias reuniones y se les presentó el estudio completo, pero no respondieron para llegar a algún acuerdo y por eso actuamos”, expresó.

Este adeudo, dijo, es de cinco años atrás y las irregularidades fueron detectadas por la empresa Eroagua, misma que fue contratada por el Oomapas de Cajeme para regular a las empresas que no facturan agua.

“Eroagua se dedica a los estudios del agua, por parte de ella obtuvimos un dictamen que señala que el derecho de conexión de agua potable no está pagado, así como el agua no contabilizada, es decir, agua que no fue pagada, de hecho ellos han pagado cierto consumo, pero se determinó que el consumo ese que ellos estaban pagando no era el correcto”, indicó.

Resaltó que la idea del Oomapas no es pelear con ninguna empresa, solamente se busca que se regulen con aquellos temas que ninguna administración anterior había detectado.