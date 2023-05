Gobierno Federal ofrece 600 pesos más por tonelada de trigo cristalino

Durante una reunión celebrada en la Ciudad de México donde participaron organismos de Sonora, Víctor Villalobos Arámbula, titular de la Sader, les ofreció este apoyo al sector agrícola del estado, sin embargo, los productores consideran que aún no es suficiente.

Luego de que productores del sur de Sonora tomaran las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el Gobierno Federal les ofreció un apoyo de 600 pesos adicionales por tonelada de trigo cristalino.

Durante una reunión celebrada en la Ciudad de México donde participaron organismos de Sonora, Víctor Villalobos Arámbula, titular de la Sader, les ofreció este apoyo al sector agrícola del estado, sin embargo, los productores consideran que aún no es suficiente.

El presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (Aoass), Álvaro Bours Cabrera, comentó que de esta manera la tonelada de trigo cristalino se vendería a 310 dólares más los 600 pesos que aportaría el Gobierno Federal.

“Este es un apoyo no oficial para la tonelada de trigo cristalino para el estado de Sonora, no es lo que estábamos esperando, pero ya es más y ahora lo que buscamos es que se oficialice y seguir en la negociación”, expresó.

Agregó que, con este apoyo no sería rentable para el sector productivo porque necesita venderse a 8 mil pesos la tonelada para que se puedan recuperar la inversión que realizaron durante el ciclo agrícola.

Cabe señalar que el recurso adicional aún no está contemplado para la tonelada de maíz, por lo que espera definirse en reuniones los próximos días.

El plantón sigue

Por su parte, Luis Antonio Cruz Carrillo, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, indicó que el plantón en las instalaciones de Sader va a continuar hasta que el gobernador Alfonso Durazo Montaño y el titular de Secretaría de Gobernación, Adán Augusto Hernández, hagan oficial la entrega de los apoyos.

“Esto no quiere decir que esto se acabó, es un paso en la lucha, no como quisiéramos pero se está avanzando. Ahorita estamos esperando que este apoyo lo oficialice el gobernador y el titular de gobernación, si es así estaríamos dispuestos a levantar el plantón en sinónimo de que hay un avance, pero no quiere decir que la lucha ha terminado”, destacó.

Las instalaciones de la Sader en Cajeme se encuentran tomadas desde el pasado lunes, donde productores Del Valle del Yaqui y Mayo han permanecido las 24 horas del día.