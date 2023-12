Paisano sufre accidente en carretera Nogales por tope sin señalización

Fue durante la madrugada de este domingo que un paisano sufrió el desperfecto de su vehículo al omitir un tope en el entronque México 15-El Bellotoso, por lo que terminó estrellándose contra comercios de comida a la orilla de la carretera.

Paisanos originarios de Napa, California, sufrieron un accidente la madrugada de este domingo, durante su trayecto por la carretera internacional México 15, a la altura de Nogales, luego de perder el control de su vehículo a causa de un tope.

Los hechos ocurrieron en el entronque El Bellotoso, donde el vehículo tipo camioneta Toyota F4 con placas de California, perdió el control a causa de un tope mal señalado, terminando su camino contra puestos de comida a la orilla de la carretera.

El accidente ocurrió la madrugada del 17 de diciembre, aproximadamente a las a las 3:45 horas, a donde arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes liberaron el vehículo que participó en el accidente, el cual sufrió daños en la rotula.

El conductor del vehículo manifestó que no quería más problemas y pretendía cubrir los gastos, negándose a dar su nombre por temor a represalias.

Ricardo Zamudio López, uno de los comerciantes afectados, comentó a E XPRESO , que fueron avisados de este accidente por un locatario vecino, por lo que acudió a verificar los daños ocasionados por este accidente.

"Yo hoy no trabaje pero me aviso un vecino de aquí y me deje venir, ya estando aquí me dijeron que el vehículo que había provocado los daños estaba en el recinto del 21" , agregó el afectado.

El comerciante agregó que la falta de señalamientos y pintura a este tope de considerable altura han provocado este accidente, donde además de los comercios, el vehículo quedó con daños considerables.