La FGJE logró la vinculación a proceso de Martha Janeth 'N', señalada como autora intelectual de un homicidio registrado en abril pasado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) logró la vinculación a proceso de Martha Janeth 'N', conocida como 'La Rosario Tijeras', por su presunta participación en el homicidio calificado con ventaja de Juan Carlos 'N', ocurrido en Nogales.

Durante la audiencia inicial, un juez determinó la vinculación a proceso en los términos solicitados por la Fiscalía, imponiendo prisión preventiva a la imputada y fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron el 26 de abril de 2024, alrededor de las 23:45 horas, en un domicilio del sector Los Chatinos, en la colonia Luis Donaldo Colosio de Nogales.

La imputada habría llegado acompañada de un hombre y, tras entablar conversación con la víctima frente a testigos, presuntamente ordenó a su acompañante privarlo de la vida. El sujeto sacó un arma de fuego y disparó contra Juan Carlos 'N', quien perdió la vida en el lugar, para luego huir junto con la mujer.

La FGJE reiteró que continuará con la investigación y judicialización de delitos de alto impacto, a fin de garantizar justicia para las víctimas y que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos.

