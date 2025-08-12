La madre del joven Omar, originario de Jalisco y residente actualmente en Nayarit, había recorrido gran parte del norte del país buscando a su hijo.

En Nogales, Sonora, el Ayuntamiento logró la reunificación de un joven con su madre después de más de dos años de separación. Este emotivo encuentro fue posible gracias al programa 'Café, Pan y Abrigo', que refleja el compromiso social y humano.

La madre del joven Omar, originario de Jalisco y residente actualmente en Nayarit, había recorrido gran parte del norte del país buscando a su hijo. Llegó a Nogales con la esperanza de encontrarlo después de enterarse de que vivía en situación de calle. Su búsqueda incansable finalmente tuvo un resultado positivo gracias al programa municipal, refirió en entrevista el secretario del Ayuntamiento Hipólito Sedano Ruíz.

Omar en el Programa 'Café, Pan y Abrigo'

Omar fue rescatado de las calles e incorporado a un centro de rehabilitación a principios de este año 2025 a través del programa 'Café, Pan y Abrigo'. Tras seis meses de tratamiento y acompañamiento, Omar logró recuperar su salud y estabilidad emocional, lo que permitió su reencuentro con su familia.

Sedano Ruiz, informó que el reencuentro entre Omar y su madre tuvo lugar en las oficinas de la Secretaria. Después del encuentro, Omar regresó junto a su familia a Tepic, Nayarit. Este reencuentro es una prueba de que el programa 'Café, Pan y Abrigo' cumple con su objetivo de reintegrar a personas vulnerables a sus familias, recalcó el funcionario municipal.

El programa 'Café, Pan y Abrigo', que funciona desde hace casi cuatro años, ofrece alimento y abrigo a personas en situación de calle y busca su reinserción social y familiar mediante su canalización a centros de rehabilitación. Actualmente, el programa atiende a alrededor de 60 personas en proceso de recuperación.

El secretario, mencionó que hay al menos cuatro casos más identificados en los que se está trabajando para reunir a personas con sus familias. Incluso, dos ciudadanos americanos rescatados en Nogales podrían regresar próximamente a su país para reencontrarse con sus hijos.

El funcionario agradeció la labor y compromiso de los centros de rehabilitación que han sumado esfuerzos con el Ayuntamiento para brindar una segunda oportunidad de vida a personas vulnerables. El Gobierno Municipal realiza una aportación mensual a estos centros para mantener este trabajo conjunto.

El reencuentro de Omar con su madre gracias al programa 'Café, Pan y Abrigo' es una muestra de que es posible rescatar a quienes más lo necesitan y reintegrar familias, subrayó Hipolito Sedano Ruíz.