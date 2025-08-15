Protección Civil advierte lluvias intensas, rachas de viento y temperaturas de hasta 42°C este viernes en gran parte del estado por efectos del monzón mexicano.

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó que este viernes persistirán los efectos del monzón mexicano en combinación con divergencia, lo que generará tormentas eléctricas, lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm) y rachas de viento superiores a 60 km/h en la mayor parte de Sonora durante la tarde.

El organismo prevé un ambiente de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas entre 40 y 42°C en el noroeste del estado. No se espera formación ciclónica en el Pacífico durante las próximas 48 horas.

Pronóstico por ciudades

Hermosillo: Mínima de 28°C, máxima de 38°C, humedad de 75%, cielos mayormente despejados y 50% de probabilidad de lluvia

Ciudad Obregón: Mínima de 27°C, máxima de 36°C, cielos parcialmente nublados y 70% de probabilidad de lluvia

Nogales: Mínima de 18°C, máxima de 30°C, cielos parcialmente nublados y 60% de probabilidad de lluvia

San Luis Río Colorado: Mínima de 28°C, máxima de 40°C, cielos despejados y sin probabilidad de lluvia

Navojoa: Mínima de 26°C, máxima de 36°C, cielos parcialmente nublados y 70% de probabilidad de lluvia

Agua Prieta: Mínima de 20°C, máxima de 30°C, cielos parcialmente nublados y 70% de probabilidad de lluvia

Guaymas: Mínima de 28°C, máxima de 33°C, cielos parcialmente nublados y 30% de probabilidad de lluvia

Se exhorta a la población a tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de granizo, descargas eléctricas y ráfagas de viento. También se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor calor.



