Lechería ya tendría acuerdo con familiares de fallecidos en accidente

Tras casi dos semanas de bloqueos en las instalaciones de la compañía lechera de Nogales, representantes de la misma habrían llegado a un acuerdo verbal para indemnizar a la familia de víctimas mortales en accidente carretero donde dicha empresa fue protagonista.

Para el próximo viernes se podrían terminar los bloqueos a la empresa lechera con sede en Nogales tras la firma un acuerdo reparatorio que se buscó para la familia Ramos Hernández, victimas mortales en accidente carretero con chofer de dicha empresa involucrado.

El abogado de la familia Sergio Reyes, informó que tuvieron una reunión con representantes de primer nivel de la empresa lechera procedente de la ciudad de Hermosillo con quienes se sentaron a negociar y llegaron a un acuerdo verbal, pero no se ha fijado por escrito.

Detalló que no se ha pagado nado aún pero ya avanzaron con el cuerpo de lo que va a ser al acuerdo, por lo que únicamente falta diezmar y que se haga el pago.

“Con estas resoluciones no solo tengo que darle resultados a la familia (Ramos Hernández) si no que tengo que darle resultados a la sociedad. Vamos por buen camino todavía no hay nada asentado por escrito, todavía no hay acuerdo, pero va por buen camino todo el acuerdo”, dijo.

El abogado recalcó que el acuerdo tendrá una clausula de confidencialidad por lo que no se podrá dar la información del acuerdo ni antes ni después de que este se culmine, pero añadió que el acuerdo es justo.

El entrevistado dio a conocer que en cuanto a la presencia de los manifestantes que aún se encuentran en los puntos ya conocidos no se moverán hasta que el acuerdo negociado sea firmado, es decir si todo continúa como hasta el día de hoy, será este próximo viernes que se retiren de la entrada de esta empresa.