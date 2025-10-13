Tras la disipación del ciclón tropical Raymond, el Gobierno de Sonora confirmó que no habrá suspensión de clases este lunes 13 de octubre.

El Gobierno de Sonora confirmó que no se suspenderán las clases este lunes 13 de octubre, luego de que el ciclón tropical Raymond se disipara durante las últimas horas y dejara saldo blanco en todo el estado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que la decisión se tomó tras valorar las condiciones meteorológicas actuales y la rápida disminución de lluvias, las cuales alcanzaron más de 100 milímetros en algunas zonas durante el fin de semana.

De acuerdo con el informe oficial, las medidas preventivas implementadas por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, a través del Comité de Operación de Emergencias, permitieron evitar víctimas y minimizar afectaciones.

En total, se atendieron 105 reportes en distintos municipios, relacionados principalmente con encharcamientos, caída de árboles y cierres carreteros temporales. También se habilitaron refugios temporales donde 60 personas recibieron apoyo preventivo en:

Hermosillo

Guaymas

Empalme

Etchojoa

Caborca

Navojoa

Cajeme

El coordinador estatal de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez, destacó el trabajo coordinado con autoridades municipales, cuerpos de rescate, fuerzas armadas y dependencias estatales, que permitió atender los reportes con rapidez y sin daños graves.

En total, 6 mil 280 elementos participaron en los operativos preventivos y de respuesta, además de 30 afectaciones en carreteras, de las cuales ocho requirieron cierres temporales durante las lluvias más fuertes.

Con la disipación total del sistema tropical en el Pacífico, las autoridades confirmaron que las actividades escolares, laborales y recreativas continuarán con normalidad este lunes en todo el estado.

El Gobierno de Sonora exhortó a la población a mantener precaución ante humedad en caminos y posibles deslaves, así como a mantenerse informada por los canales oficiales de Protección Civil.