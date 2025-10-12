Las lluvias provocadas por el fenómeno tropical “Raymond” dejaron un acumulado de 41 mm en Guaymas.

Durante la madrugada de este domingo continuaron las lluvias derivadas de los efectos del fenómeno tropical “Raymond”, las cuales dejaron un acumulado de 41 milímetros de precipitación en diferentes puntos del municipio, informó la Coordinación Local de Protección Civil.

Integrantes del Comité de Operaciones de Emergencias (COE), personal de Protección Civil y autoridades municipales sostuvieron una reunión este domingo por la mañana para evaluar las afectaciones y acciones implementadas ante las lluvias generadas por los fenómenos climatológicos “Priscila” y “Raymond”.

La sesión fue encabezada por la presidenta municipal, Karla Córdova González, quien destacó el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para atender las contingencias y garantizar la seguridad de la población.

“Estamos actuando de manera conjunta para atender a las familias afectadas y mantener vigilancia constante en las zonas de riesgo”, señaló la alcaldesa.

Por su parte, José Ángel Burruel Mariscal, titular de Protección Civil en Guaymas, detalló que la lluvia tuvo una duración aproximada de una hora, registrándose un total de 41 milímetros acumulados. Tras el paso de las precipitaciones, se iniciaron labores de limpieza en vialidades, así como evaluaciones de daños y apoyo a las familias que lo requieran.

El funcionario agregó que se mantendrá la vigilancia preventiva y difusión de información a la ciudadanía ante la posibilidad de nuevos fenómenos meteorológicos en los próximos días.

“Seguiremos reforzando las acciones preventivas y la comunicación con la población para reducir riesgos y actuar oportunamente”, puntualizó.