El Gobierno Municipal mantiene activa la atención y prevención ante las lluvias ocasionadas por la depresión tropical ‘Raymond’, que el sábado dejó precipitaciones de hasta 56 milímetros en algunos puntos de la ciudad.

Antonio Astiazarán Gutiérrez, presidente municipal de Hermosillo, mantiene la coordinación del Comité Municipal de Operaciones ante la posible llegada de más lluvia , donde diferentes dependencias municipales continúan trabajando en medidas preventivas de vialidad, limpieza, vigilancia y atención a la ciudadanía.

En sesión del Comité Municipal, el secretario del Ayuntamiento, Eduardo Alejo Acuña Padilla, informó que el Gobierno Municipal mantiene activa la atención y prevención ante las lluvias ocasionadas por la depresión tropical ‘Raymond’, que el sábado dejó precipitaciones de hasta 56 milímetros en algunos puntos de la ciudad.

Acuña Padilla destacó que gracias al trabajo coordinado entre Protección Civil, Servicios Públicos Municipales, Bomberos, Policía Municipal, Dirección de Infraestructura, Inspección y Vigilancia, Salud Municipal, Agua de Hermosillo, entre otras, fue posible hacer una labor preventiva, ya que en los días previos se realizaron acciones de limpieza de canales y arroyos, que permitió que el agua fluyera correctamente durante la tormenta.

“Estuvimos monitoreando 11 canales en distintos puntos de la ciudad, todos funcionando, algunos al 100 por ciento de su capacidad, sin registrar desbordamientos. Esto demuestra que las medidas preventivas funcionaron y ayudaron a evitar mayores riesgos para la población” , señaló.

Reportes ciudadanos tras lluvias

Fueron atendidos un total de 36 reportes ciudadanos relacionados con inundaciones, árboles caídos y daños en viviendas, además del colapso de una barda privada de adobe que dejó una persona lesionada con una herida menor en el tobillo, quien recibió atención médica por parte de la Cruz Roja.

Trabajadores de Servicios Públicos laboraron durante la noche del sábado en la limpieza de parrillas pluviales, de las cuales, se retiraron alrededor de ocho toneladas de basura, un factor que influye directamente en los encharcamientos y obstrucción del flujo del agua.

“Continuaremos con esos trabajos por parte del de Servicios Públicos, pero hacemos un llamado a la ciudadanía a que no tire basura porque juega en su contra y afecta a otras personas”, aseguró.

Advierten por más lluvias

El funcionario reiteró que el llamado de alerta continúa y se mantiene para este domingo, cuando según el pronóstico se esperan algunas lluvias importantes por la tarde, por lo que pidió a la población evitar circular por la ciudad durante la tarde y noche de este domingo.

Recordó a la ciudadanía evitar cruzar ríos, arroyos y canales, donde elementos de la Policía Municipal mantienen la vigilancia; Agua de Hermosillo recomienda no tratar de abrir alcantarillas de drenaje para que circule por esa red el agua de lluvia, debido a que eso provoca que entre a las viviendas.

Padilla añadió que se seguirá con la entrega de sacos de arena en áreas donde se requiera; y como parte de las medidas preventivas seguirá cerrado el Muelle de Bahía de Kino.

Recomendaciones:

Evitar acudir a las playas y en lo posible no realizar viajes en carretera mantener limpios los desagües, canales y coladeras.

No destapar alcantarillas durante la lluvia No transitar por calles o vialidades inundadas, así como arroyos y canales.

Evitar permanecer cerca de árboles, postes u objetos con riesgo de caer.

con riesgo de caer. Permanecer atento a las actualizaciones meteorológicas.

Fijar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Evitar salir de casa durante lluvias o tormentas intensas.