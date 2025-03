Este escenario, que se perfila como la antesala de la revisión del T-MEC, mantiene un clima de incertidumbre que afecta a empresarios locales.

Los primeros meses de 2025 se encuentran marcados por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y por su pronta avanzada hacia temas sensibles para la región de Norteamérica a través de presiones arancelarias y otras medidas. Este escenario, que se perfila como la antesala de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), mantiene un clima de incertidumbre que afecta a empresarios locales, afirmó el presidente de Coparmex Sonora Norte.

"Ahorita ya entramos en la negociación abierta del T-MEC, aunque (la primera revisión) es hasta (junio de) 2026 pero a todas leguas se ve que ya entramos en la negociación. ¿Qué va a pasar el 1 de abril? No lo sabemos; en el inter vamos a ver qué cosas se logran negociar. Esperemos que en abril se defina y podamos trabajar con un horizonte claro" , dijo Gilberto Robles Bustamante ante la expectativa que el gobierno de los Estados Unidos retire definitivamente la amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos.

De acuerdo con el presidente regional de Coparmex el punto más sensible para el empresariado, tanto de Sonora como del resto del país es el parón que experimenta la inversión proveniente del extranjero. "No podemos estar mucho tiempo con esta indefinición, es una incertidumbre muy grande al tema de inversión: no nos está llegando y eso es muy delicado" .

Exención de aranceles no genera competencia desleal

El pasado martes Philip K. Bell, uno de los líderes de la industria de fabricantes de acero de los Estados Unidos, declaró que la estrategia arancelaria de Donald Trump es un paso necesario para "salvar" la industria de local.

Esto, afirmó, debido a que exentar aranceles a fabricantes mexicanos y canadienses genera una competencia desleal en la región que pone en una situación comprometedora a los empresarios estadounidenses.

Para Gilberto Robles Bustamante se trata de declaraciones que vienen desde la "conveniencia" y que dejan de lado los beneficios que el libre comercio ha dejado para los tres países del norte.

"Habla desde su conveniencia, para él es una competencia desleal, pero la verdad es que el tratado de libre comercio ha traído grandes beneficios para México, Estados Unidos y Canadá en estos casi 30 años (contados desde la puesta en marcha del TLCAN).