Llevan la esencia del puerto a murales de Guaymas

Este mes de noviembre se inaugurarán dos murales en el Centro Histórico de Guaymas, como parte de las actividades del festival artístico “Tránsito en el Mar”, que en esta edición 2022, busca dejar una huella más firme en el puerto.

Los artistas urbanos Jossana Murillo y Raymond Palomares son los autores de estas obras, que comenzaron a pintar hace pocos días en el Callejón de los Triques, a pocos metros de la Plaza de la Pistola.

En ambas pinturas se plasmaron escenas propias de la identidad del puerto, con pangas, peces, y la figura de Celso Grajeda, el hombre que sirvió de modelo para la escultura El Pescador, ubicada en el Malecón Turístico.

Jossana de 26 años de edad es originaria de Guaymas y nieta de un pescador, estudió la Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de Sonora (UNISON) y desde que terminó su carrera se ha dedicado a pintar en espacios públicos los paisajes que veía de niña.

Ramón Palomar de 32 años, es el creador del mural llamado “Especies”, porque además de la figura de El Pescador, incluyó a varios animales marinos que habitan en la Bahía de Guaymas, mientras que su formación artística ha sido autodidacta.

“La verdad no sé cuántos murales he hecho, cuando se vive de esto lo que quiere uno es hacer muchos y muchos. Deben de ser más de 20 en espacios públicos, también pinto en interiores, como casas, oficinas, negocios, esos no los cuento”, dijo.

Este muralista es originario de la colonia San Vicente y platicó que desde los 12 años comenzó a pintar graffiti, para después incorporar otras técnicas y estilos que perfeccionó con los años y la experiencia.

El Festival “Tránsito en el Mar”, enfocado principalmente en la danza, se celebra desde hace cinco años por iniciativa de Ana Karina Loaeza, apoyada esta vez por el Instituto Sonorense de Cultura (ISC), el Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA) de Guaymas, el Conservatorio de Música Fray Ivo Tonek y la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Guaymas-San Carlos.