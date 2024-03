Gobernar no es pelear: Beltrones realiza un llamado a la unidad

El candidato al Senado Manlio Fabio Beltrones hizo un llamado a la unidad y a impulsar gobiernos que privilegien los acuerdos y el respeto entre los que piensen diferente.

El candidato al Senado Manlio Fabio Beltrones y los liderazgos del PRD, PAN y PRI hicieron un llamado a cerrar filas a favor de la unidad y a construir la mejor propuesta que permita recuperar la paz, la tranquilidad, la salud y el desarrollo regional que este gobierno les ha quitado de manera irresponsable.

En un encuentro con ciudadanos, empresarios, jóvenes, madres buscadoras y liderazgos políticos de la región del río Altar, Beltrones Rivera elogió la unidad local alcanzada por la coalición Fuerza y Corazón por México, recordando que la política dentro de las diferencias es el privilegio de acordar para solucionar los problemas de la gente y no andar atizando el pleito y dividiendo a las familias.

“Gobernar no debe ser un pleito, no sé quién inventó y por qué se piensa que el presidente de la República debe dividir al país entre buenos y malos, entre chairos y fifís, entre blancos y negros, entre unos y otros cuando su función es unir a quienes pensamos distinto y no una política de riña constante”.

Recuperación de presupuesto

Llamó a la ciudadanía y a las estructuras partidistas a respaldar a las próximas formulas a la presidencia con Xóchilt Gálvez y a las presidencias municipales y diputaciones locales para hacer equipo y recuperar para esta región los presupuestos en salud, seguridad, infraestructura urbana, guarderías y financiamiento al campo que este gobierno les ha quitado de manera caprichosa e irresponsable.

Dijo que, de ganar con el voto de los habitantes de la región del Altar y de la mano de la candidata a la diputación federal por este distrito, Ana María Gutiérrez Coronado, van a recuperar los presupuestos para regresar las guarderías, la tranquilidad a las calles y carreteras de Sonora, el acceso al crédito a los hombres del campo y el fondo minero para que los municipios retomen la inversión en infraestructura, entre otros programas que han desaparecido por decisión presidencial.

Reiteró lo que ha venido impulsando en esta gira por la zona noroeste de que la Marina y el Ejército, dos instituciones que aprecia y respeta, deben dar un paso al costado y sean los civiles quienes encabecen los esfuerzos de pacificación del país.

Asistentes

Al encuentro asistieron los dirigentes partidistas del PRI, Jaime Abdala Chaidez, de PAN, Noé Bustamante Zamora y del PRD Leonardo Celaya Félix.

Además exalcaldes, exdiputados locales, federales y de organismos de la sociedad civil de Caborca, Piquito, Altar, Trincheras, Atil, además del sector agrícola con mención especial de don Fidencio Arredondo, reconocido líder y luchador social en favor de los trabajadores del campo.