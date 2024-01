Valles y Aguilar: a fortalecer la transformación y servir a la gente

Lorenia Valles y Heriberto Aguilar son la fórmula de Sonora para el Senado por Morena, un camino al cual han llegado tras más de 20 años de unirse al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, y de quien buscan continuar su proyecto de transformación.

Han pasado 25 años desde que Lorenia Valles Sampedro y Heriberto Aguilar Castillo arribaron al “movimiento” que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial. En el camino han coincidido en momentos significativos, como fue su participación en la cimentación de la “cuarta transformación” a través del Congreso de la Unión.

Hoy, representan las precandidaturas únicas al Senado de la República por parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia; su objetivo, aseguran, es la construcción del “segundo piso” del proyecto político que integran y, su pago, “el cariño de la gente”.

PREGUNTA: ¿Por qué el Senado?

Lorenia Valles Sampedro: Porque estamos muy comprometidos con el movimiento que representamos. Heriberto y yo tenemos una historia en común. Llegamos hace más de 25 años a este movimiento, sin cargo, pero asumimos desde entonces un encargo: servirle a la gente.

Estos 25 años hemos transitado por muchas etapas del movimiento, hemos visto la llegada del presidente AMLO a la presidencia de la república; hemos servido al proyecto desde diferentes ámbitos, desde un comité de base, desde el trabajo en el ámbito social, que nos gusta, que nos apasiona, que nunca nos hemos separado de ese gran y maravilloso trabajo que es estar cerca de la gente.

Hemos servido desde la cámara de diputados, desde el gabinete estatal y creo que (ir al Senado representa) una gran oportunidad, una gran responsabilidad y un anhelo desde la parte personal y profesional.

Heriberto Aguilar Castillo: Tenemos muchos años y nos unen los ideales y los principios. Iniciamos desde el 97, cuando el licenciado Andrés Manuel era el presidente del Comité Nacional del PRD, e hizo un llamado poderosísimo a que los jóvenes nos integráramos en la política y participáramos en las “brigadas de la esperanza”, ahí encontramos una causa por qué luchar.

Tenemos la claridad de que nuestra participación en este movimiento es continuar profundizando los derechos del pueblo, en los derechos de la nación, en encontrar felicidad, en hacer el bien al pueblo. Ese es nuestro principal anhelo y por eso estamos en este proceso tan importante que representa continuar construyendo el segundo piso de la transformación.

P: ¿Hacia dónde está evolucionando el movimiento? ¿Qué ha cambiado en estos 25 años?

LVS: La democracia se ha fortalecido y las condiciones de vida de la gente. El bienestar con el que hoy la gente vive es distinto. Revisando algunas cifras, casi 9 millones (de personas) salieron de la pobreza en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y cerca de 1.7 millones salieron de la pobreza extrema; uno piensa: este movimiento ha dado resultados. El resultado que anhelamos es en función del bienestar, material y espiritual.

Hoy vemos, cuando revisamos el estado de Sonora de 2021 a la fecha más de 250 mil personas han salido de la pobreza. Y de eso se trata este proyecto, de generar las condiciones para que la gente se desarrolle con bienestar y ejerza sus derechos. La persona como el centro de la toma de decisiones en materia de políticas públicas. Lograr que la gente salga de la pobreza es uno de nuestros objetivos esenciales.

HAC: A nosotros nos tocó ser legisladores del proceso del 2018 al 2021 y tuvimos la gran satisfacción de construir los cambios profundos que se han llevado en este país, de ser parte de esos cambios profundos que el licenciado Andrés Manuel emprendió.

Se cambió la política económica, ahora se desarrolla de abajo hacia arriba, atiende a los que menos tienen, a los que menos pueden, y los derechos sociales dejaron de ser letra muerta y subieron a rango constitucional. Hoy la pensión universal a los adultos mayores está plasmada en la constitución. Está en la constitución que habrá becas a los jóvenes de preparatoria, que las personas con discapacidad tienen el derecho de tener una pensión para salir adelante en sus vidas. Que las personas que no tienen seguro social tienen todo el derecho de tener atención médica y medicamentos de manera digna y gratuita.

Este es el inicio de nuestro movimiento que bien se ha denominado “humanismo mexicano”. Nosotros podemos dar testimonio en la historia de esa parte esencial. Encontrar felicidad haciendo el bien al prójimo, esa es nuestra definición de este proyecto.

P: Llegan, como proyecto, como integrantes del movimiento a hablar de un enfoque de derechos. Partieron del principio “por el bien de todos primero los pobres”. ¿Hay un paso más allá? ¿Ya se encontró el modelo idóneo para el desarrollo del país?

LVS: Un modelo siempre está en construcción, en evolución, hay realidades que cambian todos los días. Por eso las leyes pueden modificarse, porque se tienen que adaptar.

Nuestro proyecto fue la base, el cimiento de algo que consideramos histórico para el desarrollo de nuestro país. Este segundo viene a traer otras oportunidades y reivindicar, seguir fortaleciendo todos los derechos de todas las personas. Todos los modelos tienen una ruta y tienen que adaptarse a la realidad vigente.

Además, no solamente a la realidad general del país, eso es lo rico y bonito que tendrá el Senado de la República; ahí se representa el pacto federal, se representa a las entidades federativas.

Son distintas las necesidades de cada uno de los estados y justamente el senado es para eso, plantear realidades que tiene cada uno de los estados y en el marco de este pacto federal poder encontrar soluciones.

HAC: (El siguiente paso es) la fortaleza de tener una mayoría en el Congreso de la Unión que permita seguir profundizando en los derechos del pueblo, lo que llamamos el segundo piso de la cuarta transformación. Ya hicimos los cimientos, el licenciado Andrés Manuel ya hizo un trabajo extraordinario, sobre esos cimientos del humanismo mexicano debemos seguir edificando y avanzando en los derechos de la gente.

El modelo económico (impulsado por el partido en el poder), de abajo hacia arriba, podríamos considerarlo como un acto de justicia, pero también como materia económica, tanto que ha dado resultados; México va por el camino correcto en una economía que va creciendo de manera sostenible, hay datos irrefutables: un peso fuerte ante el dólar, una inflación controlada y a la baja, un salario mínimo que toma el nivel de un verdadero proceso de mejoras al derecho laboral. En 6 años no se hace todo, pero el camino es el correcto. Hay una fortaleza importante que representa la aceptación de esta política.

P: ¿Cuál consideran que tendría que ser el papel de Sonora en el próximo sexenio?

LVS: (El senado) es un espacio en el que se tienen que escuchar diferentes voces, diferentes realidades, situaciones que enfrenta el estado. El Gobernador (de Sonora) está haciendo un gran trabajo, no solo a nivel nacional sino internacional, se ha proyectado hoy el estado de Sonora con grandes oportunidades en materia económica. (Buscamos) hacer frente a todos los problemas sociales, atenderlos desde las causas. El senado debe ser eco de las realidades y del pueblo de Sonora y eso es lo que vamos a hacer, porque lo hemos hecho siempre. Hemos escuchado, atendido, gestionado, apoyado en muchas regiones y acompañando y haciendo lo que debe hacer un legislador: ser voz y eco de las necesidades de la gente.

HAC: Hay algo extraordinario para el futuro de Sonora, el Plan Sonora es una visión del Gobernador que se empareja perfectamente con la visión de la Dra. Claudia Sheinbaum, nos da la oportunidad de entrar al proceso de conversión a energías limpias, con proyectos estratégicos, además de utilizar recursos naturales como el litio, aprovechar la cercanía con EEUU y los cambios globales. Aquí estaremos empujando juntos con el Gobernador para que este Plan Sonora represente prosperidad y bienestar para los sonorenses.

P: A manera personal ¿Qué les deja su trayectoria en la función pública? ¿Con qué se quedan al final del día?

LVS: Con el cariño de la gente. El domingo hacíamos un recorrido estuvimos en Guaymas, en Cajeme, Navojoa, con actividades en apoyo a la Dra. Claudia Sheinbaum y encontramos mucho entusiasmo. La gente estaba contenta, feliz, nos contagiaron de esa alegría y entusiasmo. Nos preguntamos, Heriberto y yo, ¿qué hemos hecho para que la gente nos reciba así? Decíamos: “Quererlos”. Es una relación tan bonita y tan maravillosa que no se sustituye con nada en la vida. Nosotros encontramos en esta actividad política una vocación y un propósito de vida. Estamos aquí para servir a los demás, con gusto y alegría. Me quedo con el cariño de mis compañeros, de mis compañeras, de los simpatizantes y de la gente. Eso se lleva aquí en el alma y en el corazón, y no tiene precio.

HAC: No hay mejor recompensa para un servidor público, para un servidor de la nación, que tener el aprecio y el cariño del pueblo. Que tú sepas que vas a caminar por la calle principal de tu ciudad, de tu pueblo, de tu plaza y vas a encontrar a la gente y vas a tener el aprecio, el cariño y el abrazo porque hiciste lo correcto. Esa es la mayor recompensa, esa es la felicidad del ser humano.