Nogales, Magdalena, Ímuris y otros municipios reportaron viviendas dañadas, socavones y carreteras cerradas.

Las lluvias de este viernes dejaron múltiples estragos en Sonora, principalmente en la zona norte del estado, donde se registraron inundaciones en viviendas, carreteras cerradas, deslaves y socavones.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, las precipitaciones ocasionaron afectaciones en municipios como Nogales, Ímuris, Cananea, Magdalena de Kino, Tubutama y Trincheras, con acumulados que superaron los 70 milímetros.

En el tramo Ímuris-Cananea se reportó la caída de piedras y la creciente de arroyos, situación que fue controlada y permitió restablecer la circulación. En la carretera Arizpe-Cananea permanecen cierres temporales en los vados de Tahuichopa y Chinapa debido al desbordamiento de arroyos.

Las autoridades también implementaron acciones preventivas para salvaguardar a los peregrinos que se dirigen a Magdalena de Kino.

Entre los reportes más relevantes se encuentran:

Nogales : 16 incidentes, entre ellos tres vehículos atrapados, una vivienda inundada, un techo colapsado, dos postes caídos, deslaves, socavones, un corto circuito y árboles derribados.

: 16 incidentes, entre ellos tres vehículos atrapados, una vivienda inundada, un techo colapsado, dos postes caídos, deslaves, socavones, un corto circuito y árboles derribados. Magdalena de Kino: cinco reportes, incluyendo tres casas anegadas, un vehículo varado y la crecida de un arroyo.

cinco reportes, incluyendo tres casas anegadas, un vehículo varado y la crecida de un arroyo. Ímuris: cierre de carretera por crecida de arroyo y un accidente vial.

cierre de carretera por crecida de arroyo y un accidente vial. Tubutama: un socavón abierto.

un socavón abierto. Trincheras: un arroyo crecido.

La CEPC advirtió que las condiciones de inestabilidad atmosférica continuarán durante la noche de este viernes y madrugada del sábado, con potencial de tormentas eléctricas, chubascos fuertes y rachas de viento en el oriente y sur del estado.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, evitar cruzar arroyos y vados y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

CON INFORMACIÓN DE EL UNIVERSAL Y CEPC