Magdalena de Kino, Sonora, fue declarada este viernes en estado de emergencia debido a las intensas lluvias que ocasionaron inundaciones en distintas colonias de la ciudad.

Las autoridades municipales y estatales activaron medidas de atención inmediata, entre ellas la habilitación de albergues temporales y brigadas de apoyo para auxiliar a las familias afectadas. Asimismo, se coordinan acciones con dependencias estatales a fin de contener la contingencia y reducir los daños.

De acuerdo con los primeros reportes, las precipitaciones dejaron viviendas anegadas, vehículos varados y el desbordamiento de arroyos en diferentes sectores.

"Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de Protección Civil para salvaguardar su seguridad. Es importante evitar cruzar vados inundados y mantenerse alejados de áreas propensas a inundaciones" , señaló el alcalde Arturo Duarte Valdez.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que mantiene un operativo permanente en las zonas de mayor riesgo, con equipos listos para atender emergencias. Se pidió a la ciudadanía extremar precauciones y reportar cualquier situación al número de emergencias 911.