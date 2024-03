Seguridad Pública de Cajeme solicita no hacer llamadas de broma al 911

El jefe policiaco expresó que las llamadas de broma impactan en la efectividad del servicio de seguridad.

El titular de Seguridad Pública de Cajeme, Claudio Cruz Hernández, solicitó a los cajemenses que eviten realizar llamadas falsas al número de emergencias 911, ya que esto afecta en el servicio que se brinda a la población.

El jefe de la Policía destacó que, en Cajeme, solo entre el 20 y 30% de las llamadas que recibe el C5i son reales, mientras el resto son, usualmente, de personas que buscan hacer algún tipo de broma a la autoridad.

“Nosotros, nada más en un día, por parte de la policía municipal, nos canalizaron 223 llamadas de diferentes tipos de emergencia como violencia, robo, etcétera. Esas 223 que fueron canalizadas a nosotros y que fueron atendidas, pero el C5i recibió aproximadamente mil llamadas y muchos de ellos son falsos”, expresó.

Uso responsable

Por lo anterior, destacó la importancia de que los ciudadanos hagan uso responsable de este número, con el fin de que las autoridades le den seguimiento a reportes de emergencia reales.

“La recomendación es que empleen ese número de emergencia para bien, porque desafortunadamente cuando alguna persona habla por tener alguna situación de emergencia, muchas veces la línea puede estar ocupada, es importante que la ciudadanía sepa que es un número que sea para emergencia, no para jugar, no para vacilar, no para una broma”, apuntó.

Agregó que, en ocasiones, algunas personas llaman para reportar robos y asaltos a ciertos lugares, pero cuando las unidades policíacas acuden al lugar se percatan de que no sucedió ningún incidente.