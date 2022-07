Lamarque revira contra "Cajeme cómo vamos" tras denuncias de transparencia

Luego de que la Asociación Civil “Cajeme como vamos” diera a conocer que interpuso cuatro denuncias en contra del Ayuntamiento de Cajeme por incumplir con la visibilidad de los contratos de adjudicación directa y licitación pública, el alcalde Javier Lamarque Cano aseguró no estar de acuerdo, pues el portal de transparencia cumple toda la información que se solicita.

No estoy de acuerdo, eso no es cierto, ahí está todo en la página de transparencia. Lo que requieran se puede solicitar, no sé a qué se refieran en concreto, pero si hay denuncias que se respondan, no hay nada que esconder

Javier Lamarque

Alcalde de Cajeme