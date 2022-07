La Unidad Deportiva Julio Alfonso de Guaymas está en total abandono

GUAYMAS, SON.- Los robos y la falta de cuidado por parte de los usuarios, tienen a la Unidad Deportiva Municipal Julio Alfonso Alfonso convertida en “tierra de todos y de nadie”, y en sus campos se ve pasto sintético arrancado, postes caídos, instalaciones eléctricas rotas y mucha basura que dejan jugadores y vendedores, pero también llegan vecinos de las colonias cercanas a dejar sus bolsas repletas de desechos, por la pereza de no esperar a que el camión recolector pase por sus domicilios.

Desde hace por lo menos seis años que el espacio que alberga campos y pabellones deportivos, ha sido saqueado por los ladrones y tuvo mínimo mantenimiento; el caso más grave es el estadio Abelardo Rodríguez, actualmente en desuso por las malas condiciones que presenta, pero las partes que si se utilizan, como los campos de futbol, softbol y béisbol tienen serios problemas de imagen y seguridad.

El director del Instituto Municipal del Deporte, Ariel Iberri Sarabia, señaló que no hay personal suficiente para atender todo lo que se requiere en el área (esta abarca al menos 10 hectáreas), y llamó a los presidentes de ligas a cuidar los campos, porque si bien es un predio público, ellos cobran una inscripción a los torneos.

Las necesidades son muchas, y por lo pronto se empezó a construir un cerco perimetral de concreto (toda la malla ciclónica fue arrancada poco a poco) y la promesa es atender lo más urgente: postes semicaídos e instalaciones eléctricas peligrosas, ya que cuando no funciona bien la electricidad, los deportistas conectan cables con diablitos.

En junio de 2015 el cabildo de Guaymas aprobó un reglamento para las instalaciones de la UDM, el cual contempla sanciones para quienes introduzcan bebidas alcohólicas, drogas, presenten mala conducta o calzado inapropiado para los campos de pasto sintético, pero nunca se ha hecho tal supervisión con mano firme, menos después de que el gobierno de Lorenzo De Cima Dworak (2015-2018) hiciera lo posible por ignorar las áreas en las que su antecesor Otto Claussen Iberri había puesto atención.

En septiembre de 2016, el huracán “Newton” provocó severos daños en todas las instalaciones y en los pabellones deportivos rompió ventanales y derribó techos, que no han podido ser arreglados hasta este día, y de hecho es necesario que ese edificio construido hace alrededor de diez años por el Gobierno del Estado, sean entregados al municipio, proceso que no se realizó y que hoy impide la aplicación de recurso municipal en esos gimnasios.

“No sé qué hagan con el dinero de los arbitrajes y todo ese tipo de cosas porque literal no hay mantenimiento, ya ve usted los campos de futbol como están y si va a todos los campos es igual, el último juego es de 9 a 11 de la noche, ahí ya apagan las luces y es cuando lo más normal es que vengan los rateros por pedazos de red, a arrancar bancas, igual los campos se deterioran por el uso, aunque no se robaran nada, pero igual yo vengo a jugar, a como sea”

La mañana del viernes 3 de mayo, con semblante de cansancio, dos trabajadores de la UDM juntaban la basura acumulada en un vado para subirla a un carro y llevársela, a la vez que reprobaban la conducta de los deportistas, presidentes de ligas y comerciantes que no mantienen el lugar.

“Los campos no descansan, hay juegos todos los días, es mucho uso el que se les da de lunes a lunes nunca vas a dejar de ver juegos, las ligas cobran, pero no invierten, todo lo quieren dejar al Ayuntamiento y ahí ya empezamos mal, y el tiradero de basura es mucha culpa de las casetas que venden aguas, refrescos, sabritas, ellos podrían ayudar, nosotros no nos damos abasto, así no se puede”