"Me sentía sin fuerzas"; joven denuncia intento de secuestro; SSP investiga

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Cajeme se encuentran investigando un presunto caso en el cual una joven habría sido víctima de una posible privación de libertad, después de que un individuo le administrara una sustancia que la dejó inconsciente, según la denuncia realizada por la afectada.

La denuncia inicial surgió a través de las redes sociales, donde se compartió un video de una joven cuya identidad se mantiene en reserva y su rostro parcialmente oculto. En el video, la joven relata que mientras caminaba por las calles de la colonia Valle Dorado, al sur de Ciudad Obregón, un hombre que pasó a su lado le tocó el hombro y, posteriormente, comenzó a experimentar un dolor repentino.

La víctima narró que a partir de ese momento, experimentó diversos síntomas, como mareos, mientras el individuo la seguía de cerca. Además, notó que partes de su cuerpo se adormecían, dificultándole caminar con rapidez.

"Me di cuenta de que este hombre me había hecho algo. Mi casa estaba lejos, así que decidí dirigirme a la casa de un primo cercano. Continué caminando, pero me sentía mareada y sin fuerzas. El hombre se dio cuenta de mi pausa porque no sabía qué me estaba sucediendo y, al mirar hacia atrás, lo vi caminando mientras hablaba por teléfono", relató la joven.

Logró llegar a la casa de su primo

Con lágrimas en los ojos, la joven desconocida explicó que finalmente logró llegar a casa de su primo, donde la llevaron a una clínica cuando apenas podía mantenerse consciente. Los médicos le informaron que le habían inyectado cloroformo, una anestesia que causa adormecimiento y que suele durar de cinco a diez minutos.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que hasta el momento no ha recibido una denuncia oficial relacionada con este incidente. Asimismo, instó a la joven a acercarse y proporcionar información adicional sobre el presunto agresor.

"Se han emitido instrucciones para llevar a cabo patrullajes en la zona mencionada, ya que no se puede subestimar el testimonio proporcionado en el video. La policía municipal está disponible para cualquier persona que pueda haber sido afectada, con el fin de presentar la denuncia correspondiente. Aunque las historias compartidas en este mensaje son motivo de preocupación, es esencial contar con información precisa y verificada para tomar medidas concretas", se indicó.

Además, se informó que las autoridades policiales se dirigieron a clínicas de salud en busca de más detalles, pero hasta el momento no han encontrado ningún informe relacionado con este incidente.