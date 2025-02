El Vicefiscal de Procesos de la Fiscalía de Sonora informó que se tienen identificadas a dos personas.

Al darse a conocer en días pasados sobre un esquema de fraudes médicos que tenían ver con cirugías estéticas y de otro tipo, además de tratamientos médicos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) confirmó que se tiene plenamente identificadas a dos personas y están trabajando en su localización.

El Vicefiscal de Procesos de la Fiscalía de Sonora, Ramón Tadeo Gradillas Enríquez, comentó que no se pueden dar más detalles por el momento debido a que es una investigación en curso, pero adelantó que son dos personas las identificadas y trabajan para encontrar, en caso de haber, a más involucrados.

“Ya estamos tras la localización de estas personas para posteriormente poderle rendir cuentas ya de manera pormenorizada a la sociedad, sobre cuántas víctimas son me reservaría de momento la información, no me gustaría precisarla en este momento, pero sí se han estado recabando varias denuncias y esperemos pronto poder dar el dato ya de manera más puntual” , aseguró.

Aunque no se informó sobre el paradero de las dos personas señaladas en este fraude médico, sí puntualizó que están en las indagatorias para, en su momento, presentar a estas personas ante la justicia.

Personas afectadas

Declaró que la mayor parte de las personas afectadas son de Hermosillo y de otros municipios como Agua Prieta y que están recibiendo denuncias en caso de haber afectados en otros estados de la República.

Fue a mediados de enero cuando se dio a conocer por parte de la sociedad civil sobre una clínica a la cual decenas de personas habían acudido para realizarse cirugías estéticas, de otro tipo y tratamientos médicos por medio de cundinas, sin embargo el dinero entregado a la empresa encargada de gestionar las cirugías no lo entregó al personal médico y clínicas para los procedimientos, perdiendo los afectados miles de pesos.