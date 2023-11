Sismo en región Guaymas-Empalme fue de 4.9 grados; no se registran daños

Tras el reporte preliminar de 4.5 grados en Empalme, el Servicio Sismológico Nacional y Protección Civil de Sonora confirmaron que el sismo tuvo una magnitud de 4.9 grados con epicentro 64 kilómetros al suroeste de Guaymas.

Un sismo de 4.9 grados, con epicentro 64 kilómetros al suroeste de Guaymas se registró la noche de este lunes, mismo que también se percibió en la zona de Empalme.

Según información emitida por el Servicio Sismológico Nacional, el dato preliminar fue de magnitud 4.5 a las 21:11:25 horas, 45 kilómetros al norte de Empalme; minutos después se actualizó el registro a un sismo de 4.9 localizado 64 kilómetros al suroeste de Guaymas a las 21:11:08 de este lunes.

El coordinador de Protección Civil en Empalme, Edgar Gutiérrez Flores, informó que de inmediato se implementó un operativo de protección de daños sin que hasta el momento se tenga reporte de daños en infraestructura o en personas.

"Hasta el momento no me ha entrado ninguna llamada directamente de la ciudadanía ni del C5, estamos en ceros aún, las inspecciones se están haciendo en estos momentos en la periferia en el sur de Empalme y se continuará hasta el área norte" , precisó Gutiérrez Flores.

En cuanto a Guaymas, Gustavo Pérez, coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil informó que los primeros avisos fueron difundidos vía redes sociales, por el momento no se tuvieron reportes de afectaciones.

Precisó que de manera inmediata personal de Protección Civil Estatal emitió informe preliminar del sismo, para ello la coordinación municipal realizó contacto de comunicación directamente al C5 no se cuenta con reportes de daños o alguna situación de riesgo, por tal motivo se mantiene la vigilancia en el puerto.

SIN REPORTE DE DAÑOS TRAS SISMO EN EMPALME



La Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora informa que no hay reporte de daños ni afectaciones tras el sismo de magnitud 4.9 en el municipio de Guaymas y que también se sintió en Empalme. — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) November 28, 2023

Pasan susto en Guaymas

Vecinos al sur de Guaymas comentaron que se llevaron un gran susto cuando sintieron que el suelo se movió de una manera extraña, segundos después se enteraron que se había registrado un sismo cerca de las costas de Guaymas.

"Estoy un poco asustada porque estaba en la casa de mi mamá cuando se simbro muy feo la casa y estamos solas mi hija y yo, es por la calle 10" , detalló una ciudadana de nombre Regina.

Al norte de la ciudad en el sector Guaymas Norte, los vecinos comentaron que el sismo fue imperceptible para algunos.

"No sentí, solo me di cuenta que se abrió la puerta del pasillo y pensé que alguna vecina había llegado a visitarme pero era nadie, después me dí cuenta que había temblado" , comentó Verónica Belderrain.

Otro de los testimonios fue por parte de vecinos en el sector Las Playitas quienes manifestaron sentir algo extraño al momento de registrarse en esta ocasión el sismo de 4.9 grados en la región.

"Fue algo repentino, de hecho no tembló en la casa en sí, sino que se sentía como si hubiera pasado un tráiler cerca sembrando todo" , comentó Antonio Mendoza.