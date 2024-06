Terreno del incendio en El Tular no podrá utilizarse en 20 años

A través de redes sociales se han manifestado algunas iniciativas para llevar a cabo un proyecto para la restauración del lugar.

Derivado de las afectaciones causadas por el voraz incendio en la zona de El Tular que consumió 5 hectáreas de vegetación, el terreno no podrá ser utilizado por el propietario en un período de 20 años.

Gustavo Pérez Reyes, coordinador local de Protección Civil, indicó que habrá un ordenamiento que será emitido por la autoridad para el propietario del terreno que sufrió daños en el incendio forestal el pasado 10 de junio, con la finalidad de que cumpla con las indicaciones requeridas para el mejoramiento de la zona.

" Este terreno por ley no puede ser utilizado en 20 años, el propietario no puede hacer nada que no sea la restauración del sitio y este es un ordenamiento que viene de Profepa ", señaló.

Posibles causas

Descartó que el incendio fue causado por algún problema eléctrico, contemplando tres posibles causas como incendio provocado, de forma directa o accidental, al lanzar una colilla de cigarro o presencia de vidrios en el lugar, aunado a la flora del lugar como palmas y pino salado.

" (Se harán) trabajos de limpieza con el propietario en el tema de retiro del material que pueda hacer combustible, no es una cuestión que traiga Protección Civil, viene establecida por normatividad la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable ", explicó.

A través de redes sociales se han manifestado algunas iniciativas para llevar a cabo un proyecto para la restauración del lugar entre Gobierno Municipal, el propietario del terreno y personas interesadas en brindar su apoyo, puntualizó.