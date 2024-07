Aumentan denuncias por descuido de mascotas ante altas temperaturas en Guaymas

No brindar los cuidados adecuados para las mascotas por parte de los dueños puede considerarse como maltrato animal, según el Código Civil del Estado de Sonora.

Un grupo de animalistas en la región de Guaymas y Empalme registran un aumento en denuncias por maltrato animal, principalmente por descuido a mascotas ante las altas temperaturas que se registran en la temporada de verano.

Javier Ibarra, integrante del grupo animalista veterinario, comentó que en la mayoría de los reportes que se reciben se han señalado a mascotas que se encuentran amarradas bajo el sol o les falta sombra para protegerlos del calor.

" El no atender a un perrito de forma adecuada, no protegerlo de las inclemencias del clima, alimentarlo, no darle agua fresca, es un maltrato animal; eso lleva a la cárcel y es importante que la gente denuncie cuando vea un tema de un perrito que no está cuidado del calor ", precisó.

Delito grave

Explicó que el Código Civil del Estado de Sonora considera como un delito grave el maltrato animal, donde además de los golpes y otras acciones graves, no brindar los cuidados adecuados para las mascotas por parte de los dueños implica consecuencias en este aspecto.

Ante cualquier caso de maltrato animal es importante marcar al 911 para denunciar, además de solicitar el número de reporte para que se brinde el seguimiento correspondiente, finalizó.