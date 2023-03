Suspenden otra guardería en Hermosillo por falta de medidas de seguridad

La Dirección de Inspección y Vigilancia suspendió la guardería "Champ Kids" en Alegranza Residencial por carecer de medidas preventivas básicas para garantizar la seguridad de los niños.

Producto de una denuncia ciudadana se identificó que una casa habitación operaba como estancia infantil con el nombre de “Champ Kids”, sin estar registrada ni contar con un programa interno de protección civil, lo que provocó la clausura del lugar el pasado 3 de marzo, informó Juan González Alvarado, coordinador estatal de Protección Civil en Sonora.

Con esta, son dos las estancias infantiles que han sido clausuradas en lo que va del año, ya que el pasado 21 de febrero suspendieron la operación de “Risas y Pasitos”, detalló el funcionario estatal, quien añadió que además de no estar registrada, “Champ Kids” incumplía al no tener un seguro de responsabilidades, no contaban con salidas emergencias, sistema de alertamiento ni dictamen eléctrico, entre otras cosas, que son de suma importancia para el funcionamiento seguro.

Te puede interesar Protección Civil suspende a guarderías de Hermosillo

“Entró por un reporte al C5, fue una denuncia ciudadana donde veían que entraban y salían niños, y en los reportes no se sabía si estaban jugando o qué estaba pasando, pero escucharon que un niño pedía auxilio.

“Cuando llegan a atender las autoridades nos damos cuenta de que es una estancia infantil que no teníamos registrada y en ese contexto se empieza a hacer una inspección oficial y nos damos cuenta de que no contaban con un programa interno de protección civil, que es lo más penado en el tema de protección civil, según las normas”, explicó.

En 2022, la Coordinación Estatal de Protección Civil inspeccionó 142 guarderías y estancias infantiles, del Programa Anual de Inspecciones, además de 12 inspecciones extraordinarias que se derivan de mesas de trabajo como las prioritarias de centros de desarrollo integral infantil o de denuncias ciudadanas, mientras que en lo que va del año van siete estancias registradas y siete de revisiones extraordinarias.

Ley 5 de Junio

La ley establece medidas de seguridad y regulaciones para las guarderías y centros de cuidado infantil en Sonora, con el objetivo de prevenir accidentes y tragedias similares.

Requisitos específicos para la operación de guarderías, tales como tener extintores de incendios, salidas de emergencia, detectores de humo, y personal capacitado en temas de protección civil. También establece un límite máximo de niños y niñas por cuidador, dependiendo de la edad de los menores.

Además, la ley establece una serie de responsabilidades y obligaciones para las autoridades encargadas de la regulación y supervisión de las guarderías, así como sanciones y penalizaciones para aquellos que no cumplan con las normas establecidas.

La Ley 5 de Junio se considera una de las leyes más rigurosas y completas en materia de seguridad infantil en el país, y ha sido utilizada como modelo para leyes similares en otros estados de México.