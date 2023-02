Protección Civil suspende a guarderías de Hermosillo

La medida se aplicó debido a diversas irregularidades detectadas en las instalaciones del establecimiento.

Producto de los trabajos del Consejo Estatal de Centros de Desarrollo Infantil, se han realizado inspecciones y clausura de guarderías por estar caminando al margen de la Ley, señaló Juan González Alvarado, coordinador estatal de Protección Civil.

Los reportes surgidos de estas mesas de trabajo han sido fructíferos, señaló el funcionario estatal, quien añadió que las revisiones se hacen de forma rigurosa, como lo marca la Ley 5 de Junio, de ahí que el pasado miércoles suspendió la primera instancia infantil en lo que va del año, al presentar diversas deficiencias en sus instalaciones.

“Hay que recalcar la gran coordinación que tenemos en este momento, del actuar y proceder de Protección Civil aunado a los trabajos, a los reportes e informes que nos hace llegar el DIF Sonora, derivado del cierre de esta guardería se hacen los trabajos de revisión, esta revisión nos la solicitó DIF Sonora, que también tiene en sus políticas públicas velar por el interés de la niñez.

“Ya estamos revisando reportes de guarderías que nos han llegado y evitar que estén caminando en su actuar diario y prestando un servicio al margen de la Ley, eso no lo vamos a permitir de ninguna manera”, aseguró.

A la guardería que suspendieron las operaciones, según la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), fue porque no contaba con programa interno de protección civil, seguro de responsabilidad civil, puertas de emergencia, simulacros preventivos, ni capacitaciones válidas.

Además la estancia infantil, apuntó, no tenía muros de contención en la vialidad, no contaba con retardante al fuego de material combustible, ni material ignífugo en la edificación, no tenía botiquín de primeros auxilios, ni señalización en sus instalaciones.

Inspeccionan escuelas

Otras de las acciones que lleva a cabo la Coordinación Estatal de Protección Civil es la revisión de planteles escolares producto de las lluvias por la pasada temporada de lluvias y ciclones, que se han reforzado por las recientes precipitaciones que se registraron en anteriores días en la entidad.

“Tenemos que revisar estructuras de Cobach y Conalep; estamos coordinando revisiones en Empalme y Guaymas, y también estamos revisando planteles aquí en Hermosillo, estamos ahorita sobre todo en educación básica, pero estamos haciendo también inspecciones que se han pedido de manera expresa en media superior”, puntualizó.