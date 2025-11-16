La Fiscalía de Sonora informó que trece trabajadores viajaban en la unidad y nueve resultaron lesionados, varios con traumatismos severos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó la noche de este domingo que investiga el volcamiento registrado horas antes en el kilómetro 24+900 del tramo Loma de Bácum, donde trece personas viajaban a bordo de un vehículo de transporte laboral perteneciente a una empresa constructora.

En el sitio, autoridades localizaron una camioneta Nissan NP300 volcada. Su conductor permanece bajo custodia en un hospital mientras recibe atención médica, luego de que, según los primeros datos, habría perdido el control del volante y provocado el incidente.

La FGJE confirmó que nueve personas resultaron lesionadas, varias de ellas de gravedad. Entre los diagnósticos médicos reportados se encuentran traumatismos craneoencefálicos severos y moderados, politraumatismos, policontusiones y una fractura. Todos los afectados reciben atención hospitalaria.

Otras cuatro personas lograron retirarse por sus propios medios: tres de ellas se dirigieron hacia Vícam y una más fue atendida en el lugar por golpes leves antes de retirarse. En total, trece trabajadores se trasladaban desde Huatabampo, donde realizaban labores de aplicación de chapopote en canales.

El conductor quedó detenido por delito culposo con motivo de tránsito de vehículo y será puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de Bácum, quien determinará su situación jurídica.

La Fiscalía estatal señaló que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades y garantizar la atención a las víctimas de este hecho.