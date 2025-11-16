Ocho personas resultaron lesionadas este domingo tras la volcadura de un pick up en el tramo del danzante Yaqui; todas fueron trasladadas al Hospital General de Ciudad Obregón.

Ocho personas resultaron lesionadas la tarde de este domingo 16 de noviembre tras la volcadura de un pick up en la carretera entre Guaymas y Ciudad Obregón, a la altura del danzante Yaqui, informó la Guardia Nacional en un comunicado.

Corporaciones de seguridad y de emergencias acudieron al sitio para brindar auxilio y trasladar a los afectados a recibir atención médica, quienes se reportan en condición estable.

El percance fue atendido por elementos de la Guardia Nacional, quienes llegaron al kilómetro 024+900 de la carretera Hermosillo–Ciudad Obregón, en el tramo Ciudad Obregón–Guaymas. En el lugar se entrevistaron con Edwin Humberto 'N', conductor de un pick up blanco modelo 2016, el cual salió del camino por causas que no fueron precisadas.

De acuerdo con la información recabada por agentes de la Policía Municipal de Bácum y personal de la Unidad de Rescate de Capufe, siete pasajeros y el conductor fueron trasladados al Hospital General de Ciudad Obregón para su valoración médica.