La Fiscalía de Sonora investiga el homicidio de un hombre con historial delictivo ocurrido la tarde del miércoles en un domicilio de la colonia Centro, en la comisaría de Cócorit.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) investiga el homicidio de Rey David 'N', de 36 años, ocurrido la tarde del miércoles 12 de noviembre en un domicilio ubicado en la colonia Centro, de la comisaría de Cócorit, municipio de Cajeme.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el ataque se registró alrededor de las 17:30 horas, cuando la víctima ingresó al inmueble junto con un familiar con la intención de cobrar una deuda.

Tras ser autorizada su entrada por un tercero, dos sujetos armados los sorprendieron y dispararon directamente contra Rey David 'N', quien perdió la vida en el lugar. Los agresores huyeron por la parte posterior del inmueble.

Te puede interesar Dan 15 años por violentar a su pareja y maltratar a su niño en Nogales

La Fiscalía informó que el occiso contaba con antecedentes penales, entre ellos dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado, además de investigaciones en curso por robo calificado y robo de noche cometido por dos o más personas.

Durante las primeras entrevistas, se mencionó que la víctima presuntamente operaba para un grupo delictivo y que el inmueble podría haber funcionado como punto de venta de droga, hipótesis que se mantienen como líneas de investigación.

En el sitio del ataque fueron asegurados 13 casquillos calibre 9 milímetros, los cuales fueron procesados por Servicios Periciales para su análisis balístico.

La FGJE continúa con las diligencias correspondientes para identificar y detener a los responsables, reiterando su compromiso con el esclarecimiento de los hechos violentos registrados en Cajeme.