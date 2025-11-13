En total se intervinieron 283 localidades de distintos municipios, utilizando más de 52 mil litros de insecticida para proteger a las familias sonorenses.

La Secretaría de Salud de Sonora informó que se han realizado jornadas de fumigación durante este año en más de 154 mil hectáreas en todo el estado, como parte de las acciones para prevenir y controlar el dengue.

En total se intervinieron 283 localidades de distintos municipios, utilizando más de 52 mil litros de insecticida para proteger a las familias sonorenses.

Las brigadas del Programa de Vectores realizaron labores de fumigación en zonas urbanas y rurales con mayor presencia del mosquito transmisor.

A partir del mes de octubre, las acciones se reforzaron en municipios como Guaymas, Hermosillo, Cajeme, Navojoa y comunidades yaquis, con el apoyo del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), donde se intervinieron más de 75 mil hectáreas adicionales.

Las labores fueron realizadas en Vícam, Pótam, Bácum, Guásimas y Ciudad Obregón, donde hubo hasta cuatro aplicaciones en las zonas de mayor riesgo.

Las brigadas de salud continúan con labores preventivas en comunidades con presencia activa del mosquito, priorizando los municipios del sur y centro del estado.